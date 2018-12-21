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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Çinli sanatçılar Marmaris'te gösteri sundu - MUĞLA

Çinli sanatçılar Marmaris'te gösteri sundu - MUĞLA

- Jinan Belediyesi Lyu Opera Tiyatrosu gösterileri - Festival için gelen Çinli grubun kıyafetleri ve gösterileri ilgiyle izlendiMUĞLA (AA) - Çin'den Muğla 'nın Marmaris ilçesine gelen gösteri grubu, "Marmaris Yeni Yıl Festivali" etkinlikleri kapsamında sahne aldı.Festival alanında, Çin'in geleneksel müzik ve halk danslarından örnekler sergileyen 10 kişilik grup, ilgiyle izlendi.Marmaris'in kardeş şehri Jinan'dan gelen grup, makyajları ve kostümleriyle de dikkat çekti.Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kirt, etkinlik hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada, gösteriye duyulan ilgiden memnun olduklarını dile getirdi."Marmaris Yeni Yıl Festivali" kapsamında Tataristan, Ukrayna ve Rusya'dan çok renkli gruplar ağırladıklarını aktaran Kirt, "Bugün de Çin'den gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz. 'China Jinan Lyu Opera Theater' grubunu ağırlıyoruz. Sahnede Çin'in geleneksel halk müziğini ve halk dansını yansıttılar. Çinli sanatçılar, üç gün boyunca Marmaris'te çeşitli gösteriler sunacaklar." dedi.
- Jinan Belediyesi Lyu Opera TiyatrosuJinan Belediyesi Lyu Opera Tiyatrosu ekibi, Çin Yerel Lyu Operası - Evlilik Draması, Geleneksel Çin Folklor Müziği - Yasemin, Sudan Kollar Gösterisi - Kelebek Aşıklar gösterilerini sundu.Çinli gösteri grubu, ilçede festival kapsamında 3 gün boyunca etkinlikler düzenleyecek.Çinli grup, ilçenin tarihi ve turistik yerlerinin yanı sıra kardeş şehir adına yapılan Jinan Parkı'nı gezdi.

İsaf Heat Festival Şili 

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