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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Cinayete kurban giden 440 kadın için 440 fener uçurdular - VAN

Cinayete kurban giden 440 kadın için 440 fener uçurdular - VAN



- Kız Kalesi'nde etkinliğe katılanlardan görüntüler - Fenerlerin yakılması ve gökyüzüne bırakılması - Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Çiçekli'nin açıklaması - Etkinliğe katılan kadınların açıklamalarıCinayete kurban giden kadınlar için Kız Kalesi'nde fener uçurdular - Van 'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, geçen yıl cinayete kurban giden kadınlar için dilek fenerleri yakılarak gökyüzüne bırakıldıVAN (AA) - Van 'ın Edremit Belediyesince, geçen yıl Türkiye'de cinayete kurban giden kadınlar için tarihi Kız Kalesi'nde dilek fenerleri uçuruldu.Edremit Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip Kız Kalesi'nde etkinlik düzenledi.
Çok sayıda kadının katıldığı etkinlikte, geçen yıl cinayete kurban giden kadınlar için dua edildi ve yakılan dilek fenerleri gökyüzüne bırakıldı.Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli de vatandaşlarla dilek feneri uçurdu.Çiçekli, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede kadına yönelik şiddet olaylarıyla ilgili değerlendirme yaptıklarını söyledi.

Çiçekli, şöyle konuştu:"2018'de gerçekleşen 440 kadın cinayetinin tekrar yaşanmaması ve farkındalık oluşturma gayretiyle 440 dilek fenerini uçurduk. Hiçbir haklı gerekçe kadın cinayetini meşru hale getiremez. 'Kadına şiddet insanlığa, İslam'a ihanettir' sloganıyla hareket ediyoruz."Vatandaşlardan Handan Erdem ise çok güzel ve anlamlı bir etkinlik düzenlendiğini belirterek, "Dileklerimizi dileyip, fenerlerimizi uçurduk. Fenerlerimizi şiddet gören ve mağdur tüm kadınlar adına bıraktık. İnşallah bu vesileyle kadına yönelik şiddete dikkat çekmeyi başarabiliriz." dedi.

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