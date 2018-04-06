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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Çin'de 'Ölüler Bayramı' - PEKİN

Çin'de 'Ölüler Bayramı' - PEKİN

Çin'de "Ölüler Bayramı" - PEKİN - Mezarlardan detaylar - Tütsü yakan ve mezar süsleyen insanlardan detaylarPEKİN (AA) - Çin, sekiz önemli bayramdan biri kabul edilen “Çingmingcie"yi (Ölüler Bayramı)" kutluyor.Çin'in geleneksel Ay takvimine göre üçüncü ayın 14'ünde kutlanan bayramda, Çinliler, yakınlarının ve dostlarının mezarlarını ziyaret ederek mezar taşlarını rengarenk çiçeklerle süslüyor, mezar taşlarını temizleyip üzerindeki yazıları yeniden boyuyor, mezarlara çiçek bırakıyor ve atalarının ruhlarına saygılarını sunuyor.Ölüler bayramı nedeniyle dün başlayan ve yarına kadar devam edecek resmi tatil süresince tren istasyonlarında güvenlik önlemleri artırılırken, ülkede kimileri mezar ziyaretleri için memleket yoluna düşüyor kimileri de bulunduğu kentte mezarlıkları ve tapınakları ziyaret ediyor.Diğer yandan halka mezarlıklarda kağıt para ve çeşitli hediyelerin abartılı bir şekilde yakılması durumunda orman yangınları çıkabileceği gerekçesiyle dikkatli davranmaları tavsiye edildi.Yaklaşık 2 bin 500 yıllık tarihe sahip bayramın, Çü Yüen adlı bir şairin sevdiğine kavuşamadığı için kendisini uçurumdan aşağı bırakarak intihar etmesinin ardından kutlanmaya başladığı sanılıyor.

Mezar Taşları Orman Yangınları Takvim Irak Kağıt Para 

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