Çığ nedeniyle kapanan yol 6 saat sonra açıldı



- Çığ düşmesi sonucu kapanan Bingöl’ün Karlıova ve Yedisu ilçelerini bağlayan yol 6 saat sonra açıldı. Alınan bilgiye göre, bugün akşam üzeri Karlıova ve Yedisu ilçesini birbirine bağlayan yolda 2'si ufak 3 ayrı çığ meydana geldi. Kaynarpınar köyü mevkilerinde meydana gelen çığlardan 1'i yolu tamamen kapattı. Diğer 2 çığın ise yolu kısmen etkiledi. Yolda araçlarıyla kalan vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye iş makinesi gönderildi. 6 saat kapalı kalan yol iş makinesinin bölgeye ulaşmasından 3 saat sonra yapılan çalışma ile açıldı. Öte yandan aynı yolda son 3 günde küçüklü büyüklü 8 ayrı çığın meydana geldiği öğrenildi.

