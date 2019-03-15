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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Çığ, Karlıova-Yedisu yolunu kapattı

Çığ, Karlıova-Yedisu yolunu kapattı

yola düşen çığ

Mahsur Kaldı İş Makinesi Bild 

-bölgeden görüntü
-Genel
-Röp

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Bingöl’ün Karlıova ve Yedisu ilçelerini bağlayan yol, düşen çığ nedeniyle kapandı.Hava sıcaklığının artması ve yağmur yağışının etkisi ile birlikte 3 gündür bölgede küçüklü büyüklü çığ meydana geldiği bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Karlıova ve Yedisu ilçesini birbirine bağlayan yolda bugün 2'si ufak 3 ayrı çığ meydana geldi. Kaynarpınar köyü mevkilerinde meydana gelen çığlardan 1'i yolu tamamen kapattı.Diğer 2 çığın ise yolu kısmen etkilediği öğrenildi. Çığ nedeniyle yoldan geçen bazı araçlardaki vatandaşlar bölgede mahsur kaldı.Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye iş makinesi gönderildiği öğrenildiği öğrenildi. Önceki gün 3, dünde bölgede 2 ayrı çığ meydana gelerek yolu 2'şer saat ulaşıma kapatmıştı.
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