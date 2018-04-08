Çiftçilerin böcekle leğenli mücadelesi

-Çiftçilerin leğenlere su koyması

-Ziraat Mühendisi Mesut Tanı ile röportaj

-Çiftçilerle röportaj

-Genel ve detay



( BATMAN - ÖZEL - HD) - Gürcüşlü çiftçiler, bakla zınnı böceği ile mavi leğenlerle mücadele ediyor BATMAN



- Batman’ın Gercüş ilçesinde çiftçiler, meyvelerine zarar veren bakla zınnı böceğine karşı, içini su ve sirke doldurdukları mavi renkli leğenlerle mücadele başlattı. Gercüş’te meyve yetiştiriciliği yapan çiftçiler, yaklaşık iki yıldır zararlı mücadele etmek için mavi leğen uygulaması başlattı. Meyve bahçelerine, içinde su ve sirke bulunan mavi leğenleri koyan meyve üreticileri, başta bakla zınnı adlı olmak üzere böceklerle mücadele ederken ürün kaybını da azalttı. Gercüş İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Mesut Tanı, bağ ve meyve bahçelerde leğen uygulamasının pratik ve ekonomik olduğunu belirtti.

Bu yöntemin çiftçilere maliyetsiz olarak bakla zınnından kurtulma ve ürünlerini daha sağlıklı ortamlarda üretme imkanı sunduğunu anlatan Tanı, “Çiftçilerimizi bu yöntemi tavsiye ediyoruz. Çünkü bu yöntemde kimyasal madde kullanılmıyor. Kimyasal maddelerden tamamen uzak kültürel, teknik bir yöntem bu” dedi.

Çiftçilerden Süleyman Yavuz ise, daha önce bu yöntemi bilmediklerinden dolayı sürekli kimyasal ilaç kullandıklarını belirterek, “Bu yöntemi İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkililerinden aldık. Bu yöntem sayesinde iyi verim alabiliyoruz. Geçen senede denedik bu yöntemi ve çok güzel hastalıksız ürün alabildik” diye konuştu.



