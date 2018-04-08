Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Çiftçilerin böcekle leğenli mücadelesi

Çiftçilerin böcekle leğenli mücadelesi

Mavi leğenler

Hastalık Bild Kimya Kimyasal Madde 

-Çiftçilerin leğenlere su koyması
-Ziraat Mühendisi Mesut Tanı ile röportaj
-Çiftçilerle röportaj
-Genel ve detay

( BATMAN - ÖZEL - HD) - Gürcüşlü çiftçiler, bakla zınnı böceği ile mavi leğenlerle mücadele ediyor BATMAN

- Batman’ın Gercüş ilçesinde çiftçiler, meyvelerine zarar veren bakla zınnı böceğine karşı, içini su ve sirke doldurdukları mavi renkli leğenlerle mücadele başlattı. Gercüş’te meyve yetiştiriciliği yapan çiftçiler, yaklaşık iki yıldır zararlı mücadele etmek için mavi leğen uygulaması başlattı. Meyve bahçelerine, içinde su ve sirke bulunan mavi leğenleri koyan meyve üreticileri, başta bakla zınnı adlı olmak üzere böceklerle mücadele ederken ürün kaybını da azalttı. Gercüş İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Mesut Tanı, bağ ve meyve bahçelerde leğen uygulamasının pratik ve ekonomik olduğunu belirtti.
Bu yöntemin çiftçilere maliyetsiz olarak bakla zınnından kurtulma ve ürünlerini daha sağlıklı ortamlarda üretme imkanı sunduğunu anlatan Tanı, “Çiftçilerimizi bu yöntemi tavsiye ediyoruz. Çünkü bu yöntemde kimyasal madde kullanılmıyor. Kimyasal maddelerden tamamen uzak kültürel, teknik bir yöntem bu” dedi.
Çiftçilerden Süleyman Yavuz ise, daha önce bu yöntemi bilmediklerinden dolayı sürekli kimyasal ilaç kullandıklarını belirterek, “Bu yöntemi İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkililerinden aldık. Bu yöntem sayesinde iyi verim alabiliyoruz. Geçen senede denedik bu yöntemi ve çok güzel hastalıksız ürün alabildik” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
MPT-76 Milli Piyade Tüfeği Teslim TöreniMPT-76 Milli Piyade Tüfeği Teslim Töreni
İzmir'de altı işçi kimyasal kazanın içine düştüİzmir'de altı işçi kimyasal kazanın içine düştü
Başbakan Davutoğlu, Sancar İle Bir Araya GeldiBaşbakan Davutoğlu, Sancar İle Bir Araya Geldi
Aziz Sancar Nobel Ödülünü AldıAziz Sancar Nobel Ödülünü Aldı
Van'ın En Güzel Kedisine Evladı Gibi BakıyorVan'ın En Güzel Kedisine Evladı Gibi Bakıyor
Doğu Guta ablukasının simgesi Kerim bebek Türkiye'deDoğu Guta ablukasının simgesi Kerim bebek Türkiye'de
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı