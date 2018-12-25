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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Çiçekçi dükkanını eğitim atölyesine çevirdi - ANKARA Haberi

Çiçekçi dükkanını eğitim atölyesine çevirdi - ANKARA Haberi

- Çiçekçi dükkanını eğitim atölyesine çevirdi - Kursiyerlerin aldığı eğitimden detay görüntüler - Yasin Umaç'ın kursiyerlere verdiği eğitim - Eğitim atölyesinden detay görüntüler - Yasin Umaç ile röportajÇiçekçi dükkanını eğitim atölyesine çevirdi - Dedesinden devraldığı çiçekçilik mesleğini 7 yıldır sürdüren Yasin Umaç, yılbaşı süslemelerini bizzat yapmak isteyen müşterileri için dükkanını eğitim atölyesine dönüştürdü - Çiçekçi Yasin Umaç: - "Kapı süslerini, evdeki malzemelerle fazla alışveriş yapmadan yapabiliriz. Silikon tabancasından ziyade hayal gücü bizim için en önemlisi" - "Derslerde katılımcılar, yeni yılın heyecanını hazırlık yaparken yaşamış oluyorlar"ANKARA (AA) - YASEMİN KALYONCUOĞLU - Dedesinden devraldığı çiçekçilik mesleğini 7 yıldır sürdüren Yasin Umaç, yeni yıla sayılı günler kala, yılbaşı süslemelerini bizzat yapmak isteyen müşterileri için dükkanını eğitim atölyesine dönüştürdü.Üniversitede İşletme eğitimi aldıktan sonra dede mesleği çiçekçiliğe gönül veren Umaç, mağazasını, misafirlerin geldiklerinde oturabilecekleri ve çiçekleri tanıyarak bilgi alabilecekleri şekilde yeniden düzenledi.
Yeni yıla sayılı günler kala, iç ve dış mekanlarda kullanılan yılbaşı temalı kapı süslerini zevklerine göre, renkli objelerle bizzat hazırlamak isteyen müşterileri için dükkanını atölye ortamına çeviren Umaç, özellikle kadınların, yılbaşı süslerini emek vererek yapmak istediklerini anlattı. Umaç, şöyle konuştu:"Hanımların belli anlamlar yükledikleri objeler oluyor. Mesela annesinden kalmış bir biblo olabilir ya da küçük bir materyal olabilir, bunları kapı süsünde kullanmak istiyorlar. Bazı malzemelerini kendileri getiriyorlar, bazılarını dükkanımızda sunulan ürünlerden seçerek alıyorlar. Eğitimde süslemede ürünleri nasıl kullanmaları gerektiğini öğretiyorum. Sonuçta çok şık kapı süsleri ortaya çıkıyor."Kapı süslerini evde hazırlamak isteyenler için önerilerde bulunan Umaç, sözlerini şöyle sürdürdü:"Kapı süslerini, evdeki malzemelerle, fazla alışveriş yapmadan yapabiliriz. Silikon tabancasından ziyade hayal gücü bizim için en önemlisi. Straforu yuvarlak bir şekilde keserek temel bir malzeme elde edebiliriz. İsteyenler, üzeri iple sarılmış straforu çam görünümlü plastik malzeme veya çam ağacının uçlarından aldıkları yapraklarla bezeyebilirler. Kapı süsünü yılbaşına indirgememek gerekiyor. Bu süsler, dekor için oldukça şık bir sunum oluşturuyor. Yılbaşı geçtikten sonra da kullanılabilirler. Bu derslerde katılımcılar, yeni yılın heyecanını hazırlık yaparken yaşamış oluyorlar." - Uzman çiçekçiler için "çiçekçilik akademisi"Dükkanında isteyenlere aranjman öğretebilmek için "atölye eğitimi"ne uygun masalar tasarladığını belirten Umaç, işletmesinde yakın zamanda "Çiçekçilik Akademisi" açarak ilgi duyan herkese hizmet vermek istediğini söyledi.

Umaç, akademide meslek edindirme kursları da vereceğini vurgulayarak, "Hangi sektöre giderseniz gidin, özellikle sanat gerektiren mesleklerde ustalar yetişmiyor artık. Usta yetiştirebilmek için elimizden geldiğince bu kursları açıyoruz ki nsanlar aktif olarak yapmasalar bile en azından altın bilezikleri olsun istiyoruz." dedi.
Katılımcılara tam teşekküllü bir çiçekçi dükkanı açabilmeleri için tedarikçileri ve mezatları ziyaret etmelerini öneren Umaç, mesleğin inceliklerini akademide öğreteceklerini söyledi.

Siyer Alışveriş Çam Ağacı Yılbaşı Yeni Yıl 

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