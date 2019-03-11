Çiçek dikim ve bakımı ile ilgili bilinmesi gerekenleri uzmanı anlattı Haberi

-Saksılardan ve çiçek köklerinden görüntü

-Ev ve bahçe çiçeklerinden görüntü

-Yasemin Atabay röp.



( DENİZLİ -ÖZEL)- Denizli’de uzun yıllardır çiçek satıcılığı yapan Yasemin Atabay:- “Bahçe çiçekleri içeride olmaz”- “Dışarıda sergilediğimiz çiçekleri evin içerisinde kullanmak istiyorlar ancak o çiçek evin içinde olmaz” DENİZLİ



- Bahar aynının gelmesi ile çiçek ve bahçe bakımları da başlarken uzmanlar doğru bilinen yanlışları ve yapılmaması gereken konuları anlatarak, özellikle bahçe çiçeklerinin kapalı ortamda yetiştirilmemesi gerektiğini söylediler. Bahar mevsiminin gelmesi ile bahçelerinde yada evlerinde çiçek yetiştirmek isteyenler çiçekçi esnafının yolunu tutmaya başladı.

Denizli’de uzun yıllardır çiçek satıcılığı yapan Yasemin Atabay, çiçek bakımı ve yetiştiriciliği konusunda doğru bilinen yanlışları İhlas Haber Ajansı



muhabirine anlattı. Her çiçeğinin kendine göre bir bakımının olduğuna işaret eden Atabay, Mart ayının çiçek dikimi için en uygun zaman olduğuna işaret etti. Atabay, “Bahar geldi tomurcuklar çiçeğe dönüşmeye başladı artık. Her çiçeğin kendine göre farklı farklı ekilme, biçilme ve gübrelenme biçimleri var. Gübresine, sulanmasına ve saksıya dikilecekse saksısının boyutuna dikkat edilmesi gerekiyor. Bahçeye dikilecekse de bahçe çiçeklerinin dikilmesini öneriyoruz, malum salon çiçekleri bahçede olmaz. Eğer içeride dikmek istiyorlarsa, saksı değişimini yapmak istiyorlarsa tam bu aylar uygun aylar. Tam Mart aylarında artık saksı değişimlerimiz başlıyor, çiçek dikim ve ekimlerimiz başlıyor” dedi.

Orkide bakımının püf noktaları Çiçek bakımının doğru yapılmasının çiçeğin yaşaması için çok önemli olduğunu anımsatan Atabay, en fazla yetiştirilen çiçek türlerinin başında gelen orkidenin doğru bakımının püf noktalarını da anlattı. Atabay orkide ile ilgili şunları söyledi: “Bakımı ise çiçeğe göre değişiyor. Mesela orkide, altında mutlaka bir kap olması gerekiyor, kökleri görünüyorsa eğer bu köklerin güneş alması gerekiyor. Bu çiçek çam kabuğunda yetişiyor, hafta da bir sulanması gerekiyor. Haftada bir kabın içerisine suyu dolduracak, çiçeğimiz bir gün o kabın içerisinde kalacak, sonra dökülecek. Güneş almasına gerek yok, direk güneş ışığı zaten zarar veriyor. Salon bitkileri evin içinde olduktan sonra herhangi bir sıkıntısı yok. Gün ışığı alması ve haftada bir sulanması yeterli.” “Bahçe çiçekleri içeride olmaz” Çiçek dikimi ve bakımı ile ilgili doğru bilinen yanlışlar hakkında da bilgiler veren Atabay, toplum özellikle bahçe ve salon çiçekleri arasında ayrı yapamadığını, aslında bahçede olması gereken çiçek türlerinin kapalı ortamlarda, evlerde yetiştirilmeye çalışıldığını belirtti.

Atabay, “Bahçe çiçekleri içeride olmaz. Müşterilerimizin yanlışlarından bir tanesi de bu. Bizim dışarıda sergilediğimiz çiçekleri evin içerisinde kullanmak istiyorlar. O çiçek evin içinde olmaz. Evin içinde öldüğünü söylüyorlar. Dışarıda soğuk havada kalması gerekin çiçek içeride olmuyor” diye konuştu.



