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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Chicago C2E2 Fuarı başladı - CHICAGO

Chicago C2E2 Fuarı başladı - CHICAGO



: - 2018 Chicago Çizgi ve Eğlence Fuarı - McCormick Place'teki fuar alanında mankenlerin ve ziyaretçilerin renkli kostümlerle gezmesiChicago C2E2 Fuarı - ABD’nin en renkli etkinlikleri arasında yer alan 2018 Chicago Çizgi ve Eğlence Fuarı McCormick Place’te başladıCHICAGO (AA) - ABD’nin en renkli etkinliklerinden 2018 Chicago Çizgi ve Eğlence Fuarı (2018 Chicago Comic & Entertainment Expo – C2E2) başladı.
ABD’nin en büyük kongre ve kültür merkezi olan McCormick Place'te başlayan etkinlik yoğun ilgi gördü.Sanatçıların yanı sıra ziyaretçilerin de renkli kıyafet ve kostüm giydikleri etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.Sanat dünyasından ünlü isimleri ağırlayan fuarda canlandırılan popüler çizgi roman ve film karakterleri, video oyunları ve hayal ürünü karakterler dikkati çekti.Bu yıl 8’incisi düzenlenen, geçen sene yaklaşık 80 bin kişinin ziyaret ettiği etkinlik pazar günü sona erecek.

Yan Etki Manken Ziyaretçiler Mankenler Pazar Günü 

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