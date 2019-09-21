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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Çevreciler Ören Sahili'nde 700 kilo çöp topladı

Çevreciler Ören Sahili'nde 700 kilo çöp topladı

Ören Meydanında ve plajda temizlik

Çevre Temizliği Sivil Toplum Öğrenciler 

-Toplanan çöpler
-Çöplerin kamyona yüklenmesi
-Temizlik İşleri Müdürü Çağrı Birimenler ile röp.
-Doç.Dr.Sabriye Çelik Uğuz ile röp.
-Erkut Demirtaş ile röp.
-Gizem Keskinel ile röp.
-İmren Doğanöz ile röp.

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Burhaniye ilçesinde, Dünya Çevre Temizlik Günü’nde bir araya gelen üniversite öğrencileri ve vatandaşlar, Ören sahilinde çevre temizliği yaptı. Mavi bayraklı Ören plajında yaklaşık 50 kişi 2 saatte 700 kilo çöp topladı. Kaymakamlık, belediye ve Balıkesir Üniversitesine bağlı Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu iş birliği ile düzenlenen çevre faaliyeti ilgi gördü. Sivil toplum örgütleri de destek verdi. Ören meydanında toplanan çevreciler, meydanda başladıkları temizliğe, ünlü Ören plajında devam etti. 700 kilo dolayındaki çöp toplandı. Katılanlara teşekkür eden Belediye Temizlik İşleri Müdürü Çağrı Birimenler, “Güzel bir faaliyet oldu. Üniversite öğrencileri ve sivil toplum örgütü üyelerinin de katıldığı etkilikte yaklaşık 700 kilo çöp toplandı. İlçemizde çevre temizliğine önem veriyoruz” dedi.
Doç. Dr. Sabriye Çelik Uğuz da, “Kaymakamlık ve Belediyenin öncülüğünde güzel bir faaliyet yaptık. Biz de üniversite öğrencileri ile destek olduk. Ören plajını temizledik. Temiz bir çevrede yaşamak istiyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

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