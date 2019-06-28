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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Çevreci eylemi sahneye taşıdılar - AYDIN

Çevreci eylemi sahneye taşıdılar - AYDIN

- Oyundan detaylar - Oyunculardan Hatice Barlas'ın konuşmasıÇevreci eylemi sahneye taşıdılar - Aydın 'da yapılması planlanan jeotermal enerji santraline karşı çıkan bir grup kadın, aldıkları eğitimin ardından tiyatro oyunu sahneledi - Oyunculardan Hatice Barlas:"Hayatımda hiç tiyatro izlemedim. Ama 77 yaşında sahneye çıktım. Hiç heyecanlanmadım. Topraklarımı korumak için her şeyi yaparım"AYDIN (AA) - Aydın 'ın Efeler ilçesinde jeotermal santral tesislerine tepki göstermeleriyle gündeme gelen bir grup köylü kadın, sahneye çıkıp tiyatro oyunu oynadı.Kızılcaköy Mahallesi'nde yapılması planlanan jeotermal santral tesisini protesto amacıyla kurdukları çadırda nöbet tutan kadınlar, yönetmen Seher Çenesiz'den drama dersleri aldı. İki aylık çalışma sonucu "Neymiş Bu Jeotermal ?" isimli oyunu hazırlayan grup, provaların ardından Muzaffer İzgü Kültür Merkezi'nde sahne aldı.Yöresel kıyafetleriyle sahneye çıkan kadınların sahnelediği tek perdelik oyun, izleyenlerin beğenisini kazandı.Oyunculardan 77 yaşındaki Hatice Barlas, gazetecilere, "Hayatımda hiç tiyatro izlemedim. Ama 77 yaşında sahneye çıktım. Hiç heyecanlanmadım. Topraklarımı korumak için her şeyi yaparım." dedi.
Leyla Çiyanşen de sahnenin çok farklı bir duygu olduğunu, mücadelelerini sanatla anlattıkları için mutluluk duyduklarını söyledi.

Protesto Enerji Santrali Köylü Kadın Tiyatro Oyunu 

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