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20 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Çevre kirliliğine dikkat çekmek için vücutlarına astıkları çöplerle sokakları gezdiler

Çevre kirliliğine dikkat çekmek için vücutlarına astıkları çöplerle sokakları gezdiler

Tiyatro grubunun sokakta oturması

Çevre Kirliliği Piknik Alanları Acımasız Irak 

-Tiyatro grubunun sokakları gezmesi ve yere atılan çöpleri toplaması
-Grubun kafelerde oturması
-Tiyatro Grubu Yönetmeni Yılmazcan Şare’nin açıklaması

( TUNCELİ )- Tiyatro grubu oyuncuları, çevre kirliliğine dikkat çekmek için üzerlerine çöpler bağlayarak sokakları gezdi TUNCELİ

- Tunceli’de bir tiyatro gurubu oyuncuları, çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla topladıkları çöpleri vücutlarına asarak, kent merkezini gezdi. Tunceli’de Oyun Değirmeni tiyatro grubunun yönetmeni Yılmazcan Şare ve grubun oyuncuları, çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla çok farklı bir yol seçti. Yöresel kıyafet giyen oyuncular, piknik alanları ile kent merkezinden topladıkları çöpleri vücutlarına asarak kent merkezinde gezdi. Çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla etkinlik yaptıklarını söyleyen Oyun Değirmeni Tiyatro Grubu Yönetmeni Yılmazcan Şare, “Bu güzelim doğanın, gerek Pülümür gerekse de Munzur Vadisi’nin acımasızca kirletilmesi insana yakışır bir tavır, bir davranış değil. Vicdanı olan bir insanın bırakın Munzur, Pülümür Vadisi’ni bu güzelim ülkenin ya da dünyanın herhangi bir yerinde doğayı kirletmesinin mantığı yoktur. İnsanlar piknik yerlerine gidip yiyip içtikten sonra ellerindeki şişeleri, çöpleri doğaya bırakıyorsa burada bir vicdan eksikliği var demektir. Biz sadece burada değil Batı’da, Trakya’da, Ege’de nerede olursa olsun kirliliği gördüğümüz zaman içimiz sızlıyor. Bu sorun genel olarak bizi ilgilendiren, içimizi sızlatan; rahatsız eden bir durum” şeklinde konuştu.

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