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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ceneviz Kalesi yeni yüzüne kavuşuyor - DÜZCE İzle

Ceneviz Kalesi yeni yüzüne kavuşuyor - DÜZCE İzle

- Yerden ve havadan detay görüntüler - İl Kültür ve Turizm Müdürü Resul Taştan ile röportajCeneviz Kalesi yeni yüzüne kavuşuyor - Cenevizliler tarafından Karadeniz'den geçen ticari gemilerin güvenliğinin sağlanması ve denetlenmesi amacıyla inşa edilen kalede 2 yıldır yürütülen restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla bölge tarihinin gün ışığına çıkarılması ve turizmin canlandırılması amaçlanıyor - İl Kültür ve Turizm Müdürü Resul Taştan: - "Yıl sonuna kadar kulenin gezi yolları ve çevre düzenleme çalışmalarını bitirmiş olacağız. Ahşap korkuluklarımız, teraslarımız bitme aşamasında. Düzce 'mizin incisi Akçakoca'ya güzel bir hareket getirecektir"DÜZCE (AA) - Cenevizliler tarafından Karadeniz'den geçen ticari gemilerin güvenliğinin sağlanması ve denetlenmesi amacıyla inşa edilen Ceneviz Kalesi'nde 2 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan 8 asırlık Ceneviz Kalesi'nde, Kültür Bakanlığı koordinesinde yürütülen kazı çalışmalarıyla bölge tarihinin gün ışığına çıkarılması ve turizmin canlandırılması amaçlanıyor.İl Kültür ve Turizm Müdürü Resul Taştan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalede restorasyon, kazı ve çevre düzenleme çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Oluşturdukları son revize projenin de onay gördüğünü ve çalışmalara başlandığını anlatan Taştan, "Kurul kararına göre yeniden düzenlemesini yapıp, yıl sonuna kadar kulenin gezi yolları ve çevre düzenleme çalışmalarını bitirmiş olacağız. Ahşap korkuluklarımız, teraslarımız bitme aşamasında. Düzce 'mizin incisi Akçakoca'ya güzel bir hareket getirecektir. Burası turistlerimizin gezip görebileceği, turistik zenginliklerden önemli bir yer olacaktır." diye konuştu.
Taştan, restorasyon çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini ve çalışmaların ardından bölgeye gelen turist sayısında artış beklediklerini sözlerine ekledi.

Restorasyon Korkuluk Muhabir Gün Işığı 

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