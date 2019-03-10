Cem Yılmaz yeni gösterisiyle Londra'da

- Genel görüntüler - Oyuncu, senarist ve komedyen Cem Yılmaz yeni gösterisi ''Diamond Elite Platinum Plus'' ile Londra'da sahne aldıLONDRA (AA) - Oyuncu, senarist, yönetmen ve komedyen Cem Yılmaz yeni gösterisi ''Diamond Elite Platinum Plus'' ile Londra'da sahneye çıktı.Yılmaz, yeni tek kişilik gösterisi ''Diamond Elite Platinum Plus''la Londra'nın batısındaki Eventim Apollo gösteri merkezinde İngiltere^de yaşayan Türk seyircilerle buluştu.Gösteri için 3 bin 500 kişilik salonu dolduran seyirciler, öncesinde de salonun dışında uzun kuyruklar oluşturdu.Turkish Bank'ın sponsorluğunda gerçekleşen gösteriyi Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın da izledi.
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