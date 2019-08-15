Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Cehennem Deresi Kanyonu bayramda ziyaretçi akınına uğradı İzle

Cehennem Deresi Kanyonu bayramda ziyaretçi akınına uğradı İzle

Kanyondan detaylar

Uzunlu Cennet Kurban Bayramı Kar Suyu Kalaba 

-Röportaj

( ARTVİN ) ARTVİN

- Dünyanın en büyük kanyonları arasında gösterilen ve doğal yapısıyla hayranlık uyandıran Artvin’in Ardanuç ilçesindeki Cehennem Deresi Kanyonu kurban bayramında ziyaretçi akınına uğradı. Ardanuç ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki doğal SİT alanı olan Cehennem Deresi Kanyonu, 2,5 kilometre uzunluğu, 200 metre derinliği ve 70 metre genişliğiyle Türkiye’nin en büyük kanyonları arasında yerini alıyor. Bayram tatilini fırsat bilen tatilciler, kanyona akın ediyor. Bayram tatili nedeniyle İzmir’den Ardanuç’a gelen ve kanyonu gezen Koray Oğuztürk, "Doğma büyüme İzmirliyim, fakat burası yer yüzündeki cennet diye bileceğim bir nokta. Karadeniz’in her yeri cennet akar suyu, havası, bambaşka. İmkanı olan herkesi burayı görmeye davet ediyorum. Özellikle şehrin kalabalığı içinde bunalmış, strese sahip olan insanların buraya gelip rahatlayıp, çok güzel bir yaşantının var olduğunu görmelerini temenni ediyorum” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Acemi kasaplar kendini kesti!Acemi kasaplar kendini kesti!
Şehide Son Bakış Yürekleri DağladıŞehide Son Bakış Yürekleri Dağladı
O Ses Türkiye Cennet Nur yanlış iğne kurbanı olduO Ses Türkiye Cennet Nur yanlış iğne kurbanı oldu
Kurban Bayramı Kutlama MesajlarıKurban Bayramı Kutlama Mesajları
Tekirdağda Plajlarda YoğunlukTekirdağda Plajlarda Yoğunluk
İlki Düzenlenen TABİP Bilim Yaz Okulu (TSA) Sona Erdiİlki Düzenlenen TABİP Bilim Yaz Okulu (TSA) Sona Erdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı