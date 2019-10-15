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15 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
ÇED toplantısını köylüler ve çevreciler yaptırmadı

ÇED toplantısını köylüler ve çevreciler yaptırmadı

Çevrecilerin köy meydanına pankartlarla yürümesine ait detaylar

Jandarma Toplantı Alabalık Akkale Arbede 

-Köy meydanındaki çevrecilere ait detaylar
-Köy meydanında jandarmanın çevrecilerin önünü kesmesi ve arada geçen konuşmalara ait detaylar
-Arbede görüntüleri
-Arbedenin ardından köy meydanında Belediye Başkanı Mesut Ergin’in yaptığı konuşmaya ait detaylar
-Çevrecilerin yaptıkları konuşmalara ait detaylar

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki yapılması planlanan atık depolama tesisi için düzenlenen ÇED toplantısı, köylülerin eylemi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in öncülüğünde, Ayvalık Kent Konseyi, Ayvalık Tabiat Platformu ve Ayvalık Çevre Derneği, Karaayıt Mahallesi’nde yapılması planlanan atık depolama projesi için düzenlenen ÇED toplantısına tepki gösterdi. Çevreciler ve köylüler yaptıkların yürüyüşün ardından köy meydanında toplandı. Maden firmasının yetkilileri ile maden çalışanlarının köy meydanına girmek istediği sırada köy halkı madencilere tepki gösterince İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri araya girdi. Yaşanan arbedenin ardından köy meydanında konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Hedefimiz burada ÇED toplantısının yapılmamasını sağlamaktır. Çanakkale’de yapılan mücadelelerimizin ardından oradaki proje ertelendi. İnşallah burada da aynı mücadeleleri Balıkesir’in her yerinde göstereceğiz” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından ÇED toplantısının iptal edildiğine ilişkin tutanaklar imzalanmasının sonrasında kalabalık olaysız bir şekilde dağıldı.
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