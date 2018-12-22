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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
'Çardaş Prensesi' Antalya'da sahnelendi

'Çardaş Prensesi' Antalya'da sahnelendi

"Çardaş Prensesi" Antalya 'da sahnelendi - "Çardaş Prensesi" - Operadan detaylar "Çardaş Prensesi" Antalya 'da sahnelendiANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesince (DOB), dünyaca ünlü "Çardaş Prensesi" operetinin prömiyeri yapıldı. Antalya DOB, Macar besteci Emmerich Kalman'ın en başarılı yapıtı olarak nitelendirilen "Çardaş Prensesi" operetini Antalya lı sanatseverlerle buluşturdu.Haldun Özörten tarafından sahneye konulan ve metni Leo Stein ve Bela Jenbach'a ait olan eser, Aydın Gün'ün çevirisiyle Türkçe sahnelendi.Eserde, Antalya DOB orkestrasını şef Hakan Kalkan, DOB korosunu ise Mahir Seyrek yönetti.Neşeli ve melankolik karakterleriyle seçkinleşmiş operet repertuvarının başarılı örneklerinden biri olan "Çardaş Prensesi"nde dekor tasarımı Gürcan Kubilay'a, kostüm tasarımı Nursun Ünlü'ye, koreografi Serhat Nüfusçu'ya ve ışık tasarımı Mustafa Eski'ye ait.Üç perde olarak sahnelenen eserin prömiyer gecesinde "Sylva Varescu"yu Aslı Ayan, "Edwin Ronald"ı Hakan Aysev, "Kontes Stasi"yi Bilge Yılmaz, "Boni Kancsianu"yu Fatih Şanal, "Feri von Kerekes"i Onur Alpaslan, "General Rohnsdorff"u Baturalp Bilgili ve "Prenses Marie - Luise"i Emel Öziş canlandırdı.Revü kızı Sylva ile prens Edwin arasındaki imkansız aşkın bütün zorlukları aşarak mutlu sona ulaşmasını konu alan, tiyatro, müzik ve dansın harmanlandığı eser 1950 - 1960 dönemini yansıtıyor.İzleyiciler, operetin sonunda eseri sahneleyen Antalya DOB sanatçılarını ayakta alkışladı.

Operet Bach Kışla Melankoli 

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