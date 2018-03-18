Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Çanakkale Şehitlerini Anma Konseri - ANKARA

Çanakkale Şehitlerini Anma Konseri - ANKARA

- Çanakkale Şehitlerini Anma Konserinden detaylarÇanakkale Şehitlerini Anma Konseri - Ankara Devlet Opera ve Balesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla konser verdiANKARA (AA) - Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla konser düzenledi.
Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilen Çanakkale Şehitlerini Anma Konseri'nde, solist Esin Talınlı, Görkem Ezgi Yıldırım, Ferda Yetişer, Ayhan Uştuk ve Mehmet Yılmaz sahne aldı.Yaklaşık bir saat süren konserde, Muammer Sun'un "Kurtuluş" ve "Cumhuriyet", Hasan Niyazi Tura'nın "Çanakkale Şehitleri", Artun Hoinic'in "Atatürk Kantatı" adlı eserleri seslendirildi.

Akkale 

İlgili Foto Galeriler
Güneşin Suya Kavuştuğu O AnGüneşin Suya Kavuştuğu O An
İstanbul'da Sisİstanbul'da Sis
Kayseri’deki Lahit Açıldı: Aile Mezarı ÇıktıKayseri’deki Lahit Açıldı: Aile Mezarı Çıktı
Muğla'da Gökova Körfezi'nin rengi değiştiMuğla'da Gökova Körfezi'nin rengi değişti
Kare Kare Necmettin ErbakanKare Kare Necmettin Erbakan
Hudut Kartalları'nın Eksi 20'deki MücadelesiHudut Kartalları'nın Eksi 20'deki Mücadelesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı