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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Çanakkale Belediyesinden yeni yıla özel kar küresi - ÇANAKKALE

Çanakkale Belediyesinden yeni yıla özel kar küresi - ÇANAKKALE

- Kar küresinden detaylar. - Vatandaşlardan görüşler. Çanakkale Belediyesinden yeni yıla özel kar küresiÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Belediyesi tarafından yeni yıl için özel olarak hazırlanan kar küresi İskele Meydanı'na yerleştirildi.Belediyenin yeni yıl etkinlikleri kapsamında hazırlanan dev küre halkın kullanımına açıldı. Vatandaşların ilgi gösterdiği kar küresinin fotoğrafı özellikle gençler tarafından sosyal medya mecralarında paylaşılmaya başlandı.Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın eşi Hale Gökhan'la gelip gördüğü küre yeni yıl heyecanını ölümsüzleştirmek isteyenler için farklı bir konsept oluşturdu.Belediye Başkanı Gökhan, 2018'in son günlerinden güzel bir hatıra kalması amacı böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Kar küresinin içine girip oturduklarını belirten Ülgür Gökhan, "Kar küremiz esasında ayın 29’unda Çarşı Caddesi'nde yapılacak etkinlik için temin edildi. Ama öncesinde burada sergiledik. Hiç olmazsa insanlar, içinde fotoğraf çektirsin diye buraya getirdik. İlgi de çok. Onun için yılbaşı ile beraber burada kalacak. Tabii sadece burada değil, çeşitli mahallelere de götürüp oradaki özellikle çocukların kullanımına sunabilirsek güzel olacak." dedi.
Küreye girip yeni yıl dileğinde bulunan vatandaşlar ise küreyi çok beğendiklerini belirterek, bu çalışmanın gelecek yıllarda da devam etmesi arzusunda olduklarını dile getirdi.

Ölümsüz Sosyal Medya Yılbaşı Beğendik Yeni Yıl 

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