Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Can Gürzap, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - İSTANBUL İzle

Can Gürzap, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - İSTANBUL İzle

Can Gürzap, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - İSTANBUL - Usta oyuncu Can Gürzap'ın fotoğrafları incelemesi - Can Gürzap'ın oy kullanmasıCan Gürzap, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıİSTANBUL (AA) - Usta oyuncu Can Gürzap, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Gürzap, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı."Haber" kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" başlıklı fotoğrafını seçen sanatçı, fotoğrafların hepsini beğendiğini ve seçmekte zorlandığını söyledi.

"Yaşam" kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın çektiği "Beyaz yürüyüş" başlıklı fotoğrafı oylayan usta oyuncu, "spor" kategorisinde ise Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Dünya Motokros Şampiyonası'nda Hüseyin Yıldız'ın objektifinden çıkan "Motokros heyecanı" başlıklı fotoğraf için oy kullandı.

Şehit Muhabir Karahisar Objektif Gori 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı