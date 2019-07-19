Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Çamura bulanan Karadeniz havadan görüntülendi İzle

Çamura bulanan Karadeniz havadan görüntülendi İzle

drone görüntüsü

( DÜZCE )- Melen Çayı’ndan akan çamur, Karadeniz’i kahverengiye bürüdü DÜZCE

Gine 


- Düzce’nin Akçakoca ilçesinde dün etkili olan yağmur sonrasında Melen Çayı’nda akan çamurlu sel suları Karadeniz’i kahverengiye bürüdü. 2 rengin birleştiği deniz havadan görüntülendi. Düzce’nin Akçakoca ilçesinde dün etkili olan yağmur sonrasında sel ve su baskınlarının yaşandığı Esmahanım Köyü’nde kaybolan 7 kişinin bulunması için çalışmalar sürerken, Melen Çayı’ndan çamurlu sel suları, sürüklediği ağaç dalları ile birlikte Karadeniz’e aktı. Akan çamurlu sel suları denizi adeta kahverengine bürüdü. Deniz, çamur nedeni ile 2 ayrı renk birleşti. Denizde oluşan görüntü havadan görüntülendi.
İlgili Foto Galeriler
Baba Oğul Omuz Omuza Vatan NöbetindeBaba Oğul Omuz Omuza Vatan Nöbetinde
Şehit Uzman Çavuş Ağır Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Uzman Çavuş Ağır Son Yolculuğuna Uğurlandı
Bingöl’de Korkutan HortumBingöl’de Korkutan Hortum
En Şeffaf Başkan...Bu Kadarına Vatandaş Bile ŞaşırdıEn Şeffaf Başkan...Bu Kadarına Vatandaş Bile Şaşırdı
JÖAK, 18 Ülkeden Gelen 43 Temsilciyi Hayran BıraktıJÖAK, 18 Ülkeden Gelen 43 Temsilciyi Hayran Bıraktı
İstanbullular Sahile Akın Ettiİstanbullular Sahile Akın Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı