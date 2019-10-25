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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Çamur ve kilden 'Dede Korkut Köyü' - KAYSERİ

Çamur ve kilden 'Dede Korkut Köyü' - KAYSERİ

Çamur ve kilden "Dede Korkut Köyü" - KAYSERİ - Çamur ve kilden "Dede Korkut Köyü" maketi - Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne gelişi - Vali Şehmus Günaydın'ın maketin açılışı için kurdele kesimi - Vali Şehmus Günaydın'ın konuşması - Açılışı yapılan maketten görüntüler - Günaydın'a tablo hediye edilmesi - Günaydın'ın çocuklarla fotoğraf çektirmesiÇamur ve kilden "Dede Korkut Köyü" - Kayseri 'de Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar, çamur ve kili yoğurarak "Dede Korkut Köyü" adını verdikleri ve eski Türk köylerindeki yaşamı anlatan maket yaptıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar, çamur ve kili yoğurarak "Dede Korkut Köyü" adını verdikleri maket inşa etti.İl Müdürlüğü binası girişinde sergilenen maketin açılış kurdelesini, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, eşi Aysel Günaydın, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer ve maketi yapan öğrenciler kesti.Projeyle ilgili bilgi veren İl Müdürü Özer, devletin koruması altında olan çocukların Olgunlaşma Enstitüsü atölyelerinde yaklaşık 3,5 ay boyunca emek vererek projeyi gerçekleştirdiklerini belirtti.
Kilin ve toprağın yoğrulmasıyla yapılan heykellerle, eski Türk köyü yaşamının anlatıldığını belirten Özer, "2019 yılının Dede Korkut yılı olması dolayısıyla bu köyün ismini çocuklar 'Dede Korkut' olarak belirledi. Bu maket burada sürekli sergi halinde olacak. Misafirlerimiz, çocuklarımız her daim burada görecek. Gelecek nesillere miraslarımızı aktarmak adına önemli bir çalışma. Çünkü biz çocuklarımızın sadece akademik olarak başarılı olmalarını takip etmekle kalmayıp merhametli, vatanını, ülkesini seven, sosyolojik olaylara duyarlı bir nesil olmaları için çalışıyoruz." diye konuştu.
Eseri inceleyen Vali Günaydın ise çocukların iyi yetişmeleri, kendilerini geliştirmeleri için her türlü imkanı seferber ettiklerini dile getirdi.Geleceğin mimarı çocukların en iyi şekilde yetişmesi için çok çalışılması gerektiğini vurgulayan Günaydın, "Onlara fırsatlar sunmamız gerekiyor. Çocuklarımız, yoğun bir tempo ve emekle çok güzel bir Dede Korkut Köyü yapmışlar. Bundan sonra da inşallah çocuklarımızın yeteneklerini gösterebilecekleri çalışmalara ağırlık vereceğiz." dedi.
Yaşları 10 - 17 arasında değişen 15 kız çocuğunun, heykel modelciliği programı çerçevesinde yaptıkları maketle, hem Dede Korkut kültürel mirasını tanımalarının hem de kültürü kendi elleriyle yoğurmalarının amaçlandığı belirtildi.Makette yün eğiren, ekmek yapan, süt sağan köy insanları ve köy yaşamı anlatılıyor.

Sosyoloji Görece Allah Kız Çocuğu Öğrenciler 

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