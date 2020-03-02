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02 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Camilerde Mehmetçik için dua edildi - MANİSA

Camilerde Mehmetçik için dua edildi - MANİSA

- Hatuniye Camisi'nde sabah ezanı okunması - Fetih Suresi okunması - Dua edilmesi Manisa 'da Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçikler için camilerde dua edildi. Manisa 'nın Şehzadeler İlçesinde bulunan ve 1490 yılında II.Bayezid’ın eşi Hüsn - i Şah Sultan tarafından yaptırılan Hatuniye Camisi'nde Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fetih suresi okundu.Vatandaşlar camide sabah namazı öncesindeki okunan Kur'an - ı Kerimi dinledi, namaz kıldı, dua etti.

Sabah Namazı Sabah Ezanı 

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