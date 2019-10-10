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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Camilerde Fetih Suresi okundu - MALATYA Video

Camilerde Fetih Suresi okundu - MALATYA Video

- Somuncu Baba Külliyesi'den görüntüler - Camide okunan fetih suresi ve dua edilmesiMALATYA - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Malatya 'daki camilerde Fetih suresi okundu. Darende ilçesindeki Somuncu Baba Külliyesi'nde sabah ezanından sonra Fetih suresi okunurken, Mehmetçik'in muvaffakiyeti için dua eden cami imamına cemaat de eşlik.

Cami İmamı Sabah Ezanı 

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