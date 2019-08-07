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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
'Camiler Çocukla Dolsun Ahlakı Kur'an Olsun' projesi - SİİRT

'Camiler Çocukla Dolsun Ahlakı Kur'an Olsun' projesi - SİİRT

"Camiler Çocukla Dolsun Ahlakı Kur'an Olsun" projesi - SİİRT - "Camiler Çocukla Dolsun Ahlakı Kur'an Olsun" projesi - Camide çocuklara kura yoluyla ödüllerin verilmemesi - Ensar Cami İmamı Ramazan Toprak'ın açıklaması - Veli Ahmet Yıldırım'ın konuşması - Bisiklet ödülü kazanan Emin Eksik'in açıklaması - Öğrencilerin ödül kazanmak için dua etmesi Siirt 'te "Camiler Çocukla Dolsun Ahlakı Kur'an Olsun" projesi - Proje kapsamında yaz Kur'an kurslarına en çok devam eden çocuklara ödül verildiSİİRT (AA) - Siirt 'te, "Camiler Çocukla Dolsun Ahlakı Kur'an Olsun" projesi kapsamında Ensar Camisi'nde düzenlenen yaz Kur'an kursuna en çok devam eden çocuklar ödüllerini aldı.Camide düzenlenen ödül töreninde 40 günlük kursa katılan 500 çocuk arasında kursa en çok devam eden 30 kişi, hayırseverlerin desteği ile bisiklet ve parayla ödüllendirildi.Ensar Camisi İmamı Ramazan Toprak, yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığının ülke geneli başlattığı "Camiler Çocukla Dolsun Ahlakı Kur'an Olsun" çağrısı kapsamında başlattıkları yaz Kur'an kursuna çocukların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.
Çocukları teşvik etmek amacıyla kursu aksatmadan bitirenleri ödüllendirdiklerini ifade eden Toprak, "Çocuklarımız geleceğimiz, istikbalimizdir. Bu çocuklarımızın her biri kuran muhafızı olacak, İslama, diyanete, dine ve devlete hizmetkar olacaktır, inşallah." dedi.
Kursu başarıyla bitiren Emin Eksik, Kur'an okumayı öğrendiği için sevinç duyduğunu, bununla birlikte aldığı bisiklet ödülünün ise kendisini ayrıca mutlu ettiğini dile getirdi.Eksik, "Camiye her gün büyük bir heyecanla geldim. Bisiklet kazanmayı hak ettiğimi düşünüyorum. Bütün yaşıtlarımın camiye gelmesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.
Velilerden Ahmet Yıldırım da etkinliğin çocukların camiye bağlılığı açısından faydalı olduğunu belirtti.

Ödül Töreni İslam Allah Bisiklet Hayırseverler 

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