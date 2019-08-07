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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Cami Çocukları Spor Oyunları sona erdi - ÇORUM

Cami Çocukları Spor Oyunları sona erdi - ÇORUM

- 4. Cami Çocukları Spor Oyunları - Futbol final müsabakası - Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın konuşması - Ödül töreniCami Çocukları Spor Oyunları sona erdiÇORUM (AA) - Çorum 'da çeşitli kamu kurum ve kuruluşların iş birliğiyle organize edilen 4. Cami Çocukları Spor Oyunları sona erdi. Çorum Belediyesi, Müftülük ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce hayata geçirilen proje kapsamında kent merkezindeki camilerde Kuran eğitimi alan çocuklara yönelik futbol, masa tenisi, dart ve satranç branşlarında müsabakalar düzenlendi.
Dereceye giren öğrenciler, İnci Park'taki spor tesislerinde düzenlenen törenle ödüllendirildi.Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, burada yaptığı konuşmada, Cami Çocukları Spor Oyunları'na 55 camiden 490 öğrencinin katıldığını söyledi.

Çocukların en çok futbola ilgi gösterdiğini belirten Aşgın, "Etkinliklerimize ilimizden 55 camiden öğrencilerimiz katıldı.
En çok futbola katılım var. 49 camiden 490 sporcumuz var. Futbol, dart, satranç ve masa tenisi branşlarında 900 civarında öğrencimiz katıldı.
Bu katılım, bizim sorumluluğumuzu artırıyor." dedi.
Çocukların camide daha fazla yer alması gerektiğini dile getiren Aşgın, "Cami, çocuk, spor ve oyun kelimeleri birbirine gerçekten çok yakıştı. Biz çocukları camilerde, şen şakrak görmek istiyoruz. Biz çocukluğumuzda camiye gittiğimiz zaman çatık kaşla, 'yaramazlık yapmayın' diye uyarılar vardı. O günlerden bugünlere geldik. Çocuklarımız varsa biz de varız. Gelecek yıl Allah'ın izniyle daha fazlasını yapacağız." diye konuştu.
Törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Müftü Yardımcısı Yıldız Üveyik, din görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Masa Tenisi Satranç Öğrenciler Biz De Varız 

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