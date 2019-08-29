Cam parçalarını sanat eserine dönüştürüyor - BOLU Haberi
- Detaylar - İsmail Candan'ın açıklaması - DetaylarCam parçalarını sanat eserine dönüştürüyor - Bolu 'da yaşayan emekli 62 yaşındaki İsmail Candan, hobi olarak başladığı mozaik uğraşında binlerce cam parçasını büyük emek ve sabırla bir araya getirerek birbirinden güzel eserler ortaya çıkarıyor - Yaşıtlarıyla buluşmak, sanatsal ve sportif faaliyetlerde bulunmak için sıklıkla gittiği Yaşlı Sağlığı Merkezi'nde kendisine tahsis edilen yaklaşık 20 metrekarelik alanda çalışmalarını sürdüren Candan, ilerleyen süreçte sergi açarak elde edeceği geliri hayır kurumlarına bağışlamak istiyorBOLU (AA) - MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Bolu 'da yaşayan emekli 62 yaşındaki İsmail Candan, hobi olarak başladığı mozaik uğraşında binlerce cam parçasını büyük emek ve sabırla birleştirerek sanat eserine dönüştürüyor.İsmail Candan, özel sektörden emekli olduktan sonra yaşıtlarıyla buluşmak, sanatsal ve sportif faaliyetlerde bulunmak için sıklıkla gittiği Yaşlı Sağlığı Merkezi'nde arkadaşının yönlendirmesiyle 3 yıl önce mozaik sanatına merak sardı.Burada kendisine yaklaşık 20 metrekarelik alan tahsis edilen Candan, binlerce cam parçasını büyük emek ve sabırla bir araya getirerek birbirinden güzel eserler ortaya çıkarıyor.Mozaik ve ahşap yakma tekniğiyle yaptığı yaklaşık 50 eseri bulunan Candan, ilerleyen süreçte sergi açarak elde edeceği geliri hayır kurumlarına bağışlamak istiyor - "Maddi bir beklentim yok"İsmail Candan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 yıl coğrafya öğretmenliği yaptıktan sonra bu mesleği bırakarak çalışmaya başladığı özel sektörden 13 yıl önce emekli olduğunu söyledi.
Emekli olduktan sonra yaşıtlarıyla buluşmak, sanatsal ve sportif faaliyetlerde bulunmak için Yaşlı Sağlığı Merkezi'ne gittiğini, buradaki bir arkadaşının yönlendirmesiyle mozaik sanatına merak sardığını anlatan Candan, "İlk çalışmalarım başarılı olunca tasarımlar yapmaya ve sonuçlarını almaya başladım. Yaklaşık 22 mozaik ve 25'e yakın da ahşap yakma tekniğiyle yaptım eserim var. Yaklaşık 3 yıldır çalışıyorum. Öncesinde sanatla ilgili bir geçmişim bulunmuyor." diye konuştu. Candan, eserlerin yapım süresinin farklılık gösterdiğini dile getirerek, "Kahveci Güzeli eserini 6 - 7 ayda tamamladım. Mısır hiyeroglifi çalışmamı tamamlamam bir yılımı aldı. Uzun ve sabır gerektiren bir çalışma sonucu eserler ortaya çıkıyor. Gün boyunca yaptığım eserleri akşam eve götürüyorum. Büyük ekranda bakıyorum. Hatası varsa onları not alıyorum ve ertesi gün o eseri yeniden düzenliyorum." ifadelerini kullandı.Binlerce taş parçasını bir araya getirerek eserlerini tasarladığını aktaran Candan, "Eserlerin maliyeti de büyüklüğe göre değişiyor. Bir eserin maliyeti 200 ile 2 bin lira arasında oluyor." dedi. Candan, zamanını boşa harcamak istemediği için kendisine bu uğraşı edindiğini belirterek, eserlerinden maddi bir beklentisinin olmadığını, ilerleyen süreçte sergi açarak elde edeceği geliri hayır kurumlarına bağışlamak istediğini sözlerine ekledi.
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