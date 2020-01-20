Çalıkuşu Feride’nin köyünde kartpostallık manzaralar Haberi

-reşat nuri güntekinin çalıkuşu romanını yazdığı evden detaylar

-Röp



( BURSA )- Çalıkuşu romanındaki Zeyniler köyü beyaza büründü BURSA



- Uludağ’ın eteklerinde bulunan, Çalıkuşu romanının başkarakteri Feride’nin köyü Zeyniler beyaza büründü. Kar yağışıyla birlikte beyaz örtüsünü giyen Zeyniler’de kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Uludağ’ın eteklerinde bulunan, Osmanlı eserlerinin yanı sıra Bizans devrinden kalma manastırları ile bilinen Zeyniler'de kış güzellikleri yaşanıyor. Doğa yürüyüşleri, yamaç paraşütü gibi faaliyetlerin yapıldığı, her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çeken ve Bursa merkeze 3 kilometre mesafedeki Zeyniler, havaların soğumasıyla birlikte beyaz örtüsünü giydi. Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte kar kalınlığı 8 santimetreye ulaşan Zeyniler’de kartpostallık manzaralar oluştu. Bursa’da kar yokken 3 kilometre mesafedeki Zeyniler’in karlar altında kaldığını söyleyen Zübeyde Koştur, "Gelen ziyaretçilerden çok memnunuz. Hiç boş kalmıyoruz. Bugün Zeyniler’e kar yağdı, bu havayı hiç bir yerde bulamazlar. Zeyniler’in yazın tadı başka, kışın da başka güzel. 3 kilometre aşağıda Bursa’da kar yokken, şuanda burada karlar altındayız. Uludağ’ı aratmayacak şekilde kar var. Köyümüzü ziyaret etmek isteyen misafirlerimiz için yollarımız açık" diye konuştu.





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