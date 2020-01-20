Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Çalıkuşu Feride’nin köyünde kartpostallık manzaralar

Çalıkuşu Feride’nin köyünde kartpostallık manzaralar

Karlar altında kalan Zeynilerden detaylar

Reşat Nuri Güntekin Yamaç Paraşütü Kar Kalınlığı Ziyaretçiler Kar Yağışı 

-reşat nuri güntekinin çalıkuşu romanını yazdığı evden detaylar
-Röp

( BURSA )- Çalıkuşu romanındaki Zeyniler köyü beyaza büründü BURSA

- Uludağ’ın eteklerinde bulunan, Çalıkuşu romanının başkarakteri Feride’nin köyü Zeyniler beyaza büründü. Kar yağışıyla birlikte beyaz örtüsünü giyen Zeyniler’de kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Uludağ’ın eteklerinde bulunan, Osmanlı eserlerinin yanı sıra Bizans devrinden kalma manastırları ile bilinen Zeyniler'de kış güzellikleri yaşanıyor. Doğa yürüyüşleri, yamaç paraşütü gibi faaliyetlerin yapıldığı, her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çeken ve Bursa merkeze 3 kilometre mesafedeki Zeyniler, havaların soğumasıyla birlikte beyaz örtüsünü giydi. Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte kar kalınlığı 8 santimetreye ulaşan Zeyniler’de kartpostallık manzaralar oluştu. Bursa’da kar yokken 3 kilometre mesafedeki Zeyniler’in karlar altında kaldığını söyleyen Zübeyde Koştur, "Gelen ziyaretçilerden çok memnunuz. Hiç boş kalmıyoruz. Bugün Zeyniler’e kar yağdı, bu havayı hiç bir yerde bulamazlar. Zeyniler’in yazın tadı başka, kışın da başka güzel. 3 kilometre aşağıda Bursa’da kar yokken, şuanda burada karlar altındayız. Uludağ’ı aratmayacak şekilde kar var. Köyümüzü ziyaret etmek isteyen misafirlerimiz için yollarımız açık" diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Uluslararası Ali Dağı Yamaç Paraşütü YarışmasıUluslararası Ali Dağı Yamaç Paraşütü Yarışması
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı