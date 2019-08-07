Çadır kuran kampçılardan örnek davranış İzle

-Kamp kurulumundan görüntü

-Kamplardan görüntü

-Şelaleden görüntü

-Çöp poşetlerinden görüntü

-detay görüntüler



( DİYARBAKIR -ÖZEL) - Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bulunan Karasu’da çadır kuran kampçılar, bölgede temizlik çalışması başlattı - Çevre temizliğini sağlayan kampçılar, çalışmanın akım olmasını istiyor DİYARBAKIR



- Çevre ve turizm alanlarına dikkat çekmek için Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Karasu’da (Çeme Reş) çadır kuran kampçılar, çevreyi temizleyerek örnek bir davranış sergiledi. Çınar ilçesine bağlı bölge halkının Çeme Reş olarak adlandırdığı Karasu, kampçıların gözde mekanı haline geldi. Keşfedilmeyi bekleyen Karasu’da kamp çadırı kuran doğasever gençler çevredeki çöpleri toplayarak sosyal medyalarından paylaştı. Çevre temizliğine dikkat çekmek isteyen doğaseverler Diyarbakır’ın doğal güzellik alanlarında kamp kurmaya devam edecek. İlk olarak Diyarbakır’ın Lice ilçesinde başlatılan ardından Karasu’da devam eden çalışmada kamp yapan gençler, bölgeyi temizleyerek daha güzel bir yer haline getirdi. “Güzel yerleri keşfederek tanıtıyoruz” Karasu’da kamp yapan vatandaşlardan Taha Yalçın, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde keşfedilmeyi bekleyen doğa güzelliklerini tanıtmayı hedeflediklerini söyledi.



Yalçın, “Bizler güneydoğunun güzel yerlerini keşfetmeyi ve halka tanıtmak amacıyla kamplar düzenliyoruz. Bu yerlerdeki çevre kirliliği ve yol sorunu ulaşmamızı ve orada kalmamızı da etkiliyor. Bu yüzden biz kamp yaptığımız bölgelerde, çöp poşetlerimizle geliyoruz, çöpleri topladıktan sonra sosyal medyada bunları yayıyoruz. Daha önce Lice’de yaptık işe yaradı inşallah şuan bulunduğumuz yer olan Karasu’ya gelirken yollarından çok rahatsız olduk, çevre kirliliği de gözümüze battı. Biz yine üzerimize düşeni yapacağız, umarım bağlı olduğu yerlerde bunları fark edip gerekeni yaparlar. Biz doğaseverler olarak 2 gece 3 gün burada kalacağız, gerek şehir stresinden uzak durmak için gerek kendimize zaman tanımak için burada doğa ile iç içe kalacağız. Burası su ve yeşillik bakımından gayet zengin bir yer, biraz sapa bir yerde kalıyor, popülizme kurban olmasa da biraz tanınması önemli olur. Buranın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilmesi ve elden geçilmesi gerekir, daha sonradan halka tanıtması iyi olur. Amacımız kampçılar olarak böyle yerleri doğaseverlere tanıtmak, elimizden geldiğince temizlemek ve bölge halkını bu konuda bilinçlendirmek” dedi.



