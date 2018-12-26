Buzları kırıp donmak üzere olan köpeği kurtardı (1) - VAN
: - Dalgıç polisin buzları kırması - Köpeği alıp buzlu gölde köpeğin getirilmesi - Sahilde veterinerlerin köpeğe müdahalesi - Polisle röp. - Veterinerle röp.VAN (AA) - Van 'ın İpekyolu ilçesinde dalgıç polis Burak Ökten, gölde donmak üzere olan yavru köpeği buzları kırarak kurtardı.Bostaniçi Mahallesi'nde buz tutmuş Sıhke Gölü'ne yiyecek aramak için giren yavru köpek, buzun kırılması sonucu suya düştü.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli veteriner hekimler, kıyıya yaklaşık 150 metre mesafede buzda sıkışmış hayvana müdahale edemeyince, durum, polise bildirildi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğünde görevli dalgıç polis Burak Ökten, gölde buzları kıra kıra ilerleyerek köpeğe ulaştı.Soğuk ve açlıktan ölmek üzere olan köpeği sırtına alıp yüzerek kıyıya getiren Ökten, hayvanı veteriner hekimlere teslim etti.Köpek, kıyıda bekleyen hayvan ambulansıyla Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürülerek tedaviye alındı.Polis memuru Ökten, yaptığı açıklamada, köpeği kurtardığı için çok mutlu olduğu ifade ederek, "Göl, kısmi buz tutmuş. Köpeğe ulaşmak zor oldu. Köpek, maalesef vücut ısısının düşmesine bağlı hipodermi geçirmiş. Zor bir yüzüş olmasına rağmen kurtarmanın mutluluğunu yaşıyorum. Şimdi veteriner hekimlerimiz tedavisini yapacak. Umarım hayata tutunur." dedi. Yavru köpeği yaşatmak için veterinerler olarak seferber olduklarını söyleyen Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hekimi Şah İsmail Bilge," ilk tedavisinde refleksini aldık. Hipodermi geçirmiş. Durumu ağır. Nefes aldığı için bize ümit vaat etti. Buna istinaden şuan arkadaşlarımız köpeği yoğun tedavi altına aldı. İnşallah tedaviye cevap verir ve iyileşir." dedi.