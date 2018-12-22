Buz ve kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu - ERZURUM
- Sisli havada araçların ilerlemesi - Bitki ve ağaçların yüzeyinde kırağı oluşması - Buzlu kaldırım ve soğuk havada insanların yürümesi - Donan süs havuzunun görüntüsü - Erzurum 'da sıfırın altına düşen soğuk hava nedeniyle çeşmeler ve süs havuzları buz tuttu - Yolların da buzlandığı kentte özellikle ağaçlar ve bitkilerde oluşan kırağı kartpostallık görüntüler oluşturduERZURUM (AA) - Erzurum 'da sıfırın altına düşen hava ve sis hayatı olumsuz etkiledi.Bölgede bir süre önce etkili olan kar yağışının ardından il merkezi dahil kentin tamamının karla kaplı olduğu Erzurum 'da gece hava sıcaklığı sıfırın altında 6 dereceye düştü.Yüksek kesimlerde hava sıcaklığının daha fazla düştüğü kentte soğuk hava özellikle gece ve sabah saatlerinde etkili oldu.Şehirdeki çeşmeler, süs havuzları, yollar, binaların çatıları ve araçların camları buz tuttu.Sisin de etkili olduğu kentte ağaçlar ve bitkiler kırağı ile kaplandı.Kırağının ağaçları beyaza bürümesi yüzünden yeşilin ve sarının farklı tonlarındaki ağaçlık alanlar ile parklarda kartpostallık görüntüler oluştu.Olumsuz hava koşulları yüzünden kapalı kara yolunun bulunmadığı kentte, buzlanma ve sis sebebiyle yollardaki sürücüler zor anlar yaşadı.