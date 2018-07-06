'Büyüyünce trenci amca olacağım' - KIRIKKALE Haberi

"Büyüyünce trenci amca olacağım" - KIRIKKALE - 4 yaşındaki Kadir Teoman'ın babası ile gara gelişi - Teoman'ın bilet alması ve görevlilerle konuşması - Teoman'ın babasıyla treni beklemesi ve trene binmesi - Teoman ve babası Hakan Özünal'ın konuşması"Büyüyünce trenci amca olacağım" - Kırıkkale 'de yaşayan 4 yaşındaki Kadir Teoman Özünal, trenlere karşı duyduğu sevgi nedeniyle tren garının müdavimi haline geldi - Hemen her akşam babasıyla gara gelen Teoman, Doğu Ekspresi'ni görmeden eve gitmiyor - Kadir Teoman Özünal: - "Trenlerin hepsini çok seviyorum. Büyüyünce trenci amca olacağım."KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de yaşayan 4 yaşındaki Kadir Teoman Özünal'ın trenlere duyduğu sevgi, babasıyla her gün gittiği garda karşıladığı trenlerle tutku haline dönüştü.Henüz 4 yaşındaki Teoman'ın trenlere duyduğu ilgi, oyuncaklarla başladı. Evinde ailesinin aldığı çeşit çeşit tren seti oyuncaklarıyla oynayan Teoman, zamanla bu ilgisini gerçek trenlere yöneltti.Babasının götürdüğü tren garında gerçek trenleri gören Teoman, garın müdavimi haline geldi. Hemen her akşam babasıyla tren garına gelen Teoman, personelle selamlaşıp daha sonra gişeden sembolik bilet alıp, saat 19.45'te Kırıkkale 'den geçen Doğu Ekspresi'ni beklemeye başlıyor.Artık Teoman'ı tanıyan ve arkadaş olan makinistler de gara geldikleri sırada düdük çalarak, Teoman'ı selamlıyor. İstasyonda beklediği sırada trenin içini gezen Teoman, daha sonra treni el sallayarak uğurladıktan sonra evinin yolunu tutuyor. Kırıkkale TÜPRAŞ Rafinerisi'nde çalışan baba Hakan Özünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Teoman'ı küçükken birkaç kez tren istasyonuna getirdiklerini, daha sonra oğlunda tren tutkusunun oluştuğunu anlattı.Önceleri oyuncak trenlerle oynayan Teoman'ın daha sonra gerçek trenleri görmek istediğini belirten Özünal, "Artık her gün aynı saatte Doğu Ekspresi'ne geliyoruz. Trenlere karşı aşırı tutkusu var. İstasyon görevlileri de bizi çok seviyor, bize yardımcı oluyor. Burada boş bilet alıyoruz Teoman'a. Tren her gelişinde bize düdük çalıyor. Tren gelmeden önce anonsu bekliyoruz. Tren gelince birlikte izliyoruz. İstasyonun son bölümünde park alanı var hep orada duruyoruz. Birlikte düdük işaret yapıyoruz." diye konuştu. Özünal, makinistlerin de kendilerini kırmayıp düdük çaldığını ve Teoman'a el salladıklarını belirterek, tren durunca trendeki görevlilerle görüştüklerini ifade etti. Teoman'ın bu sırada yetkililere biletini gösterdiğini dile getiren Özünal, "Onlarda kontrol edip tamam diyorlar. Şakalaşıyoruz, sohbet ediyoruz. Sürekli geldiğimiz için de bizi tanıyorlar artık. Sonra treni uğurluyoruz. Doğu Ekspresi'nin en sevdiği vagonu yemekli vagon. Bu vagonu görmeden ayrılmaz. 'Bir gün bende bu vagonla annemle birlikte dedeme gideceğim' diyor. İnşallah bir gün olur. Tren gidince de 'Yarın yine gelin diye bağırıyoruz' ve evimize gidiyoruz. Evde zaten 30 - 40'a yakın tren setimiz var. Marka, model her seriden alıyoruz." ifadelerini kullandı.Teoman da trenleri olan sevgisini "Trenleri çok seviyorum. Büyüyünce trenci amca olacağım." sözleriyle aktardı.