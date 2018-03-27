Büyüklerine okuma yazma öğreten bisikleti kapacak - BİLECİK
- Cumhuriyet İlkokulunda okuma yazma kursundan genel görüntü - Okuma yazma kursuna gelen kursiyerlerin konuşmaları - İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'un konuşması - Ailelerine okuma yazma öğreten öğrenciler ile röportajlarBüyüklerine okuma yazma öğreten bisikleti kapacak - Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı "Okuma yazma bilmeyen kalmasın" kampanyası kapsamında Bilecik 'te açılan kurslarda, büyüklerine okuma yazma öğreten ilköğretim öğrencilerine bisiklet hediye edilecek - 732'si kadın 789 kişinin okuma yazma bilmediği tespit edilen Bilecik ve ilçelerinde açılan 60 kursa katılan 377 kişi, kendileriyle eşleştirilen öğrencilerin desteğiyle okuma yazma öğreniyor - Milli Eğitim Müdürü Durmuş: - "Öğrencilerimizin bu şekilde hem büyükleriyle vakit geçirmesini sağlıyoruz hem de büyüklerimizi motive ediyoruz. Kursiyerine okuma yazmayı öğreten öğrencimiz, Valimiz tarafından bisikletle ödüllendirilecek"BİLECİK (AA) - HARUN KAYMAZ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı "Okuma yazma bilmeyen kalmasın" seferberliği kapsamında Bilecik 'te açılan kurslarda büyüklerine okuma yazma öğreten ilköğretim öğrencilerine, Vali Tahir Büyükakın'ın talimatıyla bisiklet verilecek.Kent merkezi ve ilçelerinde 732'si kadın toplam 789 kişinin okuma yazma bilmediği tespit edildi. Son üç ayda açılan 60 kursa katılan 377 kişi, kendileriyle eşleştirilen öğrencilerin desteğiyle okuma yazma öğreniyor.Cumhuriyet İlkokulunda okuma yazma öğrenmek için torunları ve çocuklarıyla gelen kadınların bulunduğu sınıfı ziyaret eden Milli Eğitim İl Müdürü Fazilet Durmuş, ailelerle sohbet etti.Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurslara babaanne ile torun, anne ile kızın el ele geldiğini söyledi.
Okuma yazma seferberliği sürecinde Vali Büyükakın'ın talimatıyla her öğrenciyi bir kursiyerle eşleştirdiklerini dile getiren Durmuş, şöyle devam etti:"Öğrencilerimizin bu şekilde hem büyükleriyle vakit geçirmesini sağlıyoruz hem de büyüklerimizi motive ediyoruz. Kursiyerine okuma yazmayı öğreten öğrencimiz, Valimiz tarafından bisiklet ile ödüllendirilecek. Bunların neticesinde okuma yazma seferberliği kapsamında pedal çevir diyeceğiz ve öğrencilerimizle bisiklet turuna inşallah çıkacağız."İki torunuyla kursa katılan 50 yaşındaki Melek Yıldırım, "Biz 30 yıl önce Tokat'tan geldik. Zamanında eğitim öğretim alamadık. Sonra da çoluk çocuk oldu, biz de ilgilenmedik. Şimdi de torunlarla geldim. Hiç gitmek istemiyorlar bisiklet alacağız diye. Harfleri öğrendik, faydası oldu." dedi. Kurs öğretmeni Ruhan Arı da üç haftadır kursların sürdüğünü aktararak "Epey bir ilerleme kaydettik. Gençler de yaşlılar da var. İlk geldiklerinde çok zorlandılar, kalem tutmayı, çizgi çizmeyi bilmeyen arkadaşlarımız da büyüklerimiz de vardı. Şimdi haftanın 5 gününde iki saat geliyorlar. Başarılılar, hepsi öğrenecek inşallah." ifadelerini kullandı.İlköğretim 1'inci sınıf öğrencisi Ruken Arslan, annesine okuma yazma öğretmek için geldiklerini belirterek "Okumayı yazmayı öğrendi, akşamları evde birlikte kitap açıp okuyoruz. Kurs bitince bisiklet hediyesi alacağım." dedi. Annesine okuma yazma öğreten 3'üncü sınıf öğrencisi Nisanur Kılıç, "Anneme okuma yazmayı öğrettikten sonra bisiklet alacağım." dedi. İlköğretim 3'üncü sınıf öğrenci Berfin Oktan ise halasına okuma yazma öğretmeye geldiğine dikkati çekerek "Okula yazmayı öğreterek her şeyi kolaylıkla yapmalarını sağlamak istiyorum." diye konuştu.