Büyükelçi Brown Erzincan'da sergi açtı

- - "Küçük Mühendisler İş Başında" projesi - Serginin görüntüsü - Serginin açılışı - Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İlyas Çapoğlu'nun konuşması - Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes Brown konuşması - Serginin gezilmesi - Erzincan Üniversitesinin yürütücülüğünde, Avustralya Ankara Büyükelçiliğince finanse edilen "Küçük Mühendisler İş Başında" projesi kapsamında mühendislik sergisinin açılışını Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes Brown yaptı - Büyükelçi Brown: - "Umuyorum ki genç kız öğrencileri gelecekteki kariyerlerinde robotik mühendislik konularında kendilerine kariyer sağlarlar, kariyer yaparlar" - Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çapoğlu: - "Bu projeyle çocuklarımız çok farklı şeyleri üretebileceklerini, teknolojiyle çok güzel şeyler yapabileceklerini, şimdiden hayal edebildiğini gördük, beraber öğrendik"ERZİNCAN (AA) - Erzincan Üniversitesinin yürütücülüğünde, Avustralya Ankara Büyükelçiliğince finanse edilen "Küçük Mühendisler İş Başında" projesi kapsamında mühendislik sergisinin açılışını Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes Brown yaptı. Erzincan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sema Altun Yalçın’ın koordine ettiği, Avustralya Büyükelçiliğinin destek verdiği "Küçük Mühendisler İş Başında" projesi kapsamında Yanlızbağ Beldesi Ortaokulunda eğitim alan öğrencilerin eserleri sergilendi.Serginin açılışında konuşan Büyükelçi Brown, Avustralya Büyükelçiliği olarak öğrencilerin teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimine katkıda bulunmaktan mutlu olduklarını, özellikle bilim ve teknolojinin imkanlarını genç kız öğrencilere sunan bu projeyi önemsediklerini ve Erzincan 'da gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını ifade etti. Brown, "Gerçekten teknoloji ve mühendisliği öğreten çok güzel bir proje olmuş. Fen, bilim eğlenceli olabilir bu da onun en güzel göstergesi. Umuyorum ki genç kız öğrencileri gelecekteki kariyerlerinde robotik mühendislik konularında kendilerine kariyer yaparlar." dedi. - "Geleceğin mucitleri bu arkadaşlar arasından çıkacak" Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu da 4 okulda, aynı malzemelerden farklı ürünlerin elde edildiği bir çalışma yapıldığını belirterek şunları kaydetti:"Bu projeyle çocuklarımız çok farklı şeyleri üretebileceklerini, teknolojiyle çok güzel şeyler yapabileceklerini şimdiden hayal edebildiğini gördük, beraber öğrendik. İnşallah geleceğin başarılı mucitleri bu arkadaşların arasından çıkacak. Hocamıza, arkadaşlarına ve Avusturalya Büyükelçiliğimize teşekkür ediyorum." dedi. Büyükelçi Brown, açılışı yaptıktan sonra cep telefonu ile sergide yer alan eserlerin görüntü ve fotoğraflarını çekti.