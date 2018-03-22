Bursa’nın yıl sonuna kadar su sıkıntısı yok...Barajlar havadan görüntülendi

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-BUSKİ MÜDÜRÜ AÇIKLAMA



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- Bursa'da düzenlenen Su ve Çevre Fuarı kapılarını açtı. Yetkililer, Bursa’nın yağmur yağmasa dahi ekim ayına kadar suyunun yetebileceğini ifade etti.

Network Fuarcılık, Merinos Kongre ve Kültür Merkezi ile birlikte hayata geçirilen 'Su ve Çevre Fuarı ve 4. Uluslararası Bursa Su ve Çevre Kongresi' 24 Mart tarihlerinde sona erecek. Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ, Su Vakfı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün de destek olduğu organizasyonda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Su konusu çok hassastır. Dolayısı ile suyun stratejik açıdan da çok ama çok büyük önemi vardır. Yaklaşık 1,1 milyar insan temiz içme ve kullanma suyundan mahrum. Her yıl yaklaşık 5 milyon insan su ile ilgili hastalıklardan dolayı hayatı kaybetmektedir. 2025 yılında dünya nüfusunun 3’te 1’ini şiddetli derecede su sıkıntısı çekeceği öngörülmektedir. Şehirler temiz suya daha fazla ihtiyaç duyarken daha büyük atık sorununa sorun açmaktadır. BUSKİ’de bugüne kadar çok güzel çalışmalar vardı. Bugünden sonra da daha iyilerini yapmak hayalimizdir. Bursa’da kayıp kaçak yüzde 60’lardan yüzde 20’lere kadar düştü. Bunun daha fazla düşürmek istiyoruz. Bütünşehir yasası ile 3 milyon insana planlamayı biz yapmaktayız” dedi.

Bursalıların yüreğine su serpen BUSKİ Genel Müdür Vekili Güngör Gülenç, “Son yağan yağmurlar ile barajlarımız azami seviyeye ulaştı. Hiç yağmur yağmasa dahi ekim ayının sonuna kadar Bursa’nın su sıkıntısı yoktur. Doğancı Barajı’ndan gelen tek hat 2 hata çıkarılmıştır. Geçmiş dönemlerde yaşanan su kesintileri sona ermiştir. Ayrıca 2022 yılından itibaren de Çınarcık Barajı’ndan da su verilmesi planlanmaktadır” şeklinde konuştu.

Network Fuarcılık Genel Müdürü Hasan Eker ise, "Çok faydalı ve ulvi bir iş için uzun zamandır çok önemli paydaşlarımızla emek harcadık. Sizlerle bu organizasyonu buluşturduk. Bursa’nın fuar ve kongre kenti olması için herkesin isteğini görüyoruz ve bizler de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bizler fuar ve kongrelerimizde tek bir kurumun aktivitesi şeklinde değil de herkesin katıldığı geniş katılımlı organizasyonlar düzenliyoruz. 3 gün boyunca toplam 70 oturumumuz olacak. 16 tane Bakanlığımızın üst düzey yetkilileri buraya geldiler, oturumları dinleyecekler, notlarını alacak ve kendi fikirlerini bizlerle paylaşacaklar. Bunlar sonucunda da inşallah ülkemiz için daha iyi adımlar atacak. 88 davetli konuşmacımız var. 4 tane yurt dışından konuşmacımız var. Kongremizde 280 uzman 511 tebliği sunacak" dedi.

Su ve çevreye dair her şeyin masaya yatırılacağı, önemli firmaların stant açacağı ve alanında uzman isimlerin konuşma yapacağı fuarda çeşitli paneller tertiplenecek.

