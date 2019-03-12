Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
.Bursa'da 'Zengin Mutfağı' oyunu sahnelendi

.Bursa'da 'Zengin Mutfağı' oyunu sahnelendi

. Bursa 'da "Zengin Mutfağı" oyunu sahnelendi - Zengin Mutfağı oyunundan detaylar Bursa 'da "Zengin Mutfağı" oyunu sahnelendiBURSA (AA) - Usta oyuncu ve yönetmen Şener Şen'in başrol aldığı "Zengin Mutfağı" oyunu Bursa 'da sahnelendi.Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Vasıf Öngören tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini Şener Şen ve Doğu Yaşar Akal'ın üstlendiği oyun Bursa lı sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü.Oyunda Şener Şen'e Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan ve Kutay Sandıkçı gibi oyuncular eşlik etti.Oyun, Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15 - 16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını konu alıyor.Gecenin sonunda seyircileri selamlayan Şener Şen ve oyuncu ekibi uzun süre alkışlandı.

Cenin Yansıma Kışla 

İlgili Foto Galeriler
Doğanın Desenleri: AğaçlarDoğanın Desenleri: Ağaçlar
Doğanın Desenleri: Deniz YıldızlarıDoğanın Desenleri: Deniz Yıldızları
Doğanın Desenleri: KelebeklerDoğanın Desenleri: Kelebekler
Doğanın YansımalarıDoğanın Yansımaları
Kadın Komandolar İstanbul Boğazına Halatla İndiKadın Komandolar İstanbul Boğazına Halatla İndi
Tarihi Kentte Kış GüzelliğiTarihi Kentte Kış Güzelliği
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı