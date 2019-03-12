. Bursa 'da "Zengin Mutfağı" oyunu sahnelendi - Zengin Mutfağı oyunundan detaylar Bursa 'da "Zengin Mutfağı" oyunu sahnelendiBURSA (AA) - Usta oyuncu ve yönetmen Şener Şen'in başrol aldığı "Zengin Mutfağı" oyunu Bursa 'da sahnelendi.Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Vasıf Öngören tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini Şener Şen ve Doğu Yaşar Akal'ın üstlendiği oyun Bursa lı sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü.Oyunda Şener Şen'e Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan ve Kutay Sandıkçı gibi oyuncular eşlik etti.Oyun, Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15 - 16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını konu alıyor.Gecenin sonunda seyircileri selamlayan Şener Şen ve oyuncu ekibi uzun süre alkışlandı.
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