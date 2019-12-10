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10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Bursa'da yoğun sis İzle

Bursa'da yoğun sis İzle

sis görüntüsü

Hava Sıcaklığı Fabrika Efes Aşırı Hız Trol 

-trafikten görüntüsü
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da dün akşam bastıran sis sabah saatlerinde de yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kentte görüş mesafesi yer yer 100 metrenin altına düşerken, kent merkezi ve çevresinde etkili olan sis, zaman zaman ulaşımda aksamalara yol açtı. Görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle sürücüler de trafikte zor anlar yaşarken, sürücüler farlarını açarak yollarına devam etti. Meteorolojiden edinilen bilgiye göre, kentte en yüksek hava sıcaklığının 13, gece ise 2 derece olması tahmin edilirken, sisli havanın öğleden sonra kaybolması bekleniyor. Yetkililer, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı. BURSA

- Bursa İnegöl'de iki gündür etkili olan yoğun sis hayatı felç etti. Sis nedeniyle bir çok maddi ve yaralamalı kazalar yaşandı. İlçedeki sis her dakika artarak devam ediyor.İnegöl'de dün başlayan sis ile birlikte fabrika bacalarından ve evlerden çıkan katı atık dumanıyla vatandaşlar nefes almakta zorluk yaşadı. Yoğun sis, her dakika artarak devam ederken, sis nedeniyle ilçe genelinde bir çok yaralamalı ve maddi hasarlı kaza meydana geldi. Şehir merkezi başta olmak üzere bir çok yerde görüş mesafesi düşerken, adeta göz gözü görmeyecek seviyeye geldi. Bursa-Ankara yolunda etkili olan sis, sürücüleri de zor anlar yaşatırken, trafik ekipleri özellikle sisli havalarda sürücülerin yavaş ve kontrollü bir şekilde seyir etmeleri konusunda uyarılarda bulunmaya devam ediyor.
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