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09 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa'da yoğun sis etkili oldu

Bursa'da yoğun sis etkili oldu

SİS GÖRÜNTÜLERİ

( BURSA ) BURSA

Aşırı Hız 


- Bursa'da etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin yer yer 100 metrenin altına düştüğü otoyollarda, sürücüler zor anlar yaşadı. Bursa kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkilerken, görüş mesafesi yer yer 100 metrenin altına düştü. Etkili olan sis nedeniyle Bursa-İzmir karayolunda seyir halindeki sürücüler zor anlar yaşadı. Yetkililer sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.
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