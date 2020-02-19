Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa'da 'Şarkılarımız Türkülerimiz' konseri ilgi gördü - BURSA Video

Bursa'da 'Şarkılarımız Türkülerimiz' konseri ilgi gördü - BURSA Video

Bursa 'da "Şarkılarımız Türkülerimiz" konseri ilgi gördü - BURSA - "Şarkılarımız Türkülerimiz" konseri - Solistlerinin sahne performansı Bursa 'da "Şarkılarımız Türkülerimiz" konseri ilgi gördüBURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği icra topluluklarınca konser düzenlendi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Şarkılarımız Türkülerimiz" konserini, şef Altan Göl ve Gökhan Kiviz yönetti.Gecede Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği'nin sevilen eserlerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verildi.
Karagöz Halk Dansları Topluluğu da Türk Halk Müziği eserlerine danslarıyla eşlik etti.Konser sonunda topluluklar ve şefler, Bursa lı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Forma Kışla 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Fırtınası Böyle GeldiKar Fırtınası Böyle Geldi
Pasaport Polisleri Yeni Kıyafetlerini GiydiPasaport Polisleri Yeni Kıyafetlerini Giydi
Ocak Ayında Deniz KeyfiOcak Ayında Deniz Keyfi
Şehit Astsubay Esma Çevik Son Yolculuğuna UğurlanıyorŞehit Astsubay Esma Çevik Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
Güzel Ülkemden Kar ManzaralarıGüzel Ülkemden Kar Manzaraları
Sahte Peygamber DefnedildiSahte Peygamber Defnedildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı