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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bursa'da 'Notalar Engel Tanımaz' konseri - BURSA Video

Bursa'da 'Notalar Engel Tanımaz' konseri - BURSA Video

Bursa 'da "Notalar Engel Tanımaz" konseri - BURSA - "Notalar Engel Tanımaz" konseri - Limak Enerji Halk Müziği Korosunun engelli vatandaşlara destek amacıyla konser vermesi - İzleyicilerden detay Bursa 'da "Notalar Engel Tanımaz" konseri - Limak Enerji Halk Müziği Korosunca verilen konserin geliri, Bursa Engelliler Federasyonuna bağışlandıBURSA (AA) - Limak Enerji Halk Müziği Korosu, engelli vatandaşlara destek olmak amacıyla "Notalar Engel Tanımaz" adlı konser düzenledi.
Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezindeki konserin şefliğini Ümit Akkuş yaptı.Limak Enerji çalışanlarıyla engelli müzisyenlerden oluşan koro, sanatseverlere müzik ziyafeti sundu.Yaklaşık 3 ay süren provayla konsere hazırlanan 20 kişilik koro, farklı yörelere ait Türk halk ve sanat müziği eserlerini, engelli vatandaşlara destek olmak amacıyla okudu.Koronun konuk sanatçısı Gülay ise "Sen Gelmez Oldun", "Sarı Gelin" ve "Ahirim Sensin" gibi sevilen ezgileri seslendirdi.Konserden elde edilen gelir, Bursa Engelliler Federasyonuna bağışlandı.Etkinliğin sonunda destek veren kurumlara plaket verildi.

Dera Sanat Müziği Engelli Vatandaş Şili 

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