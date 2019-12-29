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29 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Bursa'da Kırım-Kerkük-Karabağ Sanat ve Dostluk Şöleni

Bursa'da Kırım-Kerkük-Karabağ Sanat ve Dostluk Şöleni

- Gösteriden detayBURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Azerbaycan Kültür Derneği Bursa Şubesi tarafından düzenlenen "Kırım - Kerkük - Karabağ Sanat ve Dostluk Şöleni"ne Bursa lı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programda, Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu orkestrasını şef Abdullah Kurbani yönetti.Ahmet Tuzlu'nun seslendirdiği "Beyaz Gül Kırmızı Gül" adlı türküye Bursa lı müzikseverler coşkuyla eşlik etti.Kırım, Kerkük ve Azerbaycan müziklerinin harmanladığı gecede, Kırım Derneği Cıyın Ansambli ile Azerbaycan Kültür Derneği Sanat Topluluğu gösteri grubu performans sergiledi.Gecenin sonunda Bursa lıları selamlayan gösteri grupları uzun süre alkışlandı.

Cenin Forma Kışla 

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