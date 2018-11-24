Bursa'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü' konseri Video
Bursa 'da "Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" konseri
: - Konserden detaylar Bursa 'da "Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" konseriBURSA (AA) - Bursa 'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" etkinlikleri kapsamında Nilüfer Kadın Korosu farkındalık konseri verdi.Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri şef Aysel Gürel yönetti.Yöresel giysilerle 175 kadından oluşan koro Denizli, Bursa , Erzurum gibi yörelerin yanı sıra farklı kültürlerin tanınmış eserlerini seslendirdi.Koronun seslendirdiği " Bursa 'nın Ufak Tefek Taşları", "Tuna Nehri", "Arpa Buğday Daneler" gibi türkülere zaman zaman sanatseverler eşlik etti.Konserde, temsili kına gecesini canlandıran dans grubunun gösterisi ilgiyle izlendi.Gecenin sonunda müzikseverleri selamlayan koro uzun süre ayakta alkışlandı.