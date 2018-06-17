Bursa’da çevre katliamı... Dereler zehir akıyor İzle

-Vatandaşlarla röportaj

-Doğader Başkanı Caner Gökbayrak ile röportaj



( BURSA -HD)- Çevre katliamı havadan görüntülendi- Zehir akan Bursa dereleri simsiyah görüntüleriyle vatandaşları korkutuyor- Evlerindeki lavabo ve tuvalet giderlerinden pis koku geldiği için misafir kabul edemediklerini belirten vatandaşlar her gün evin 4 bir yanına parfüm sıkmak zorunda kaldıklarını anlattı BURSA



- Bursa’nın dereleri simsiyah akan görüntüleriyle vatandaşları korkutuyor. Uludağ’ın güney yamaçlarından doğup Bursa ovasını suladıktan sonra Uluabat Gölayağına dökülen Nilüfer çayının havadan görüntüleri tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Panayır bölgesinde birleşip Nilüfer deresini oluşturan iki çaydan biri temiz akarken fabrikaların zehirli atık bıraktığı diğer çay ise zivt gibi akıyor. Uludağ’ın güney yamaçlarındaki Baraklı ve Aras suyuyla doğup Bursa ovasının büyük bir bölümünü suladıktan sonra Uluabat Gölayağına dökülen Nilüfer çayı 103 kilometre uzunluğa sahip. Antik çağ kaynaklarında adı geçen "Odrys" çayı Yörede yaşayanlarca "Olofer" veya "Ülüfer/Ülfer" adlarıyla da biliniyor. Geçmişte içinde balıklarının yaşadığı Nilüfer deresinde çevre katliamı yaşanıyor. Fabrikalardan atılan zehirli atıklarla boğuşan Çay’da neredeyse hiç balık kalmadı. Özellikle Bursa ovasında geniş bir yay çizip buradan batıya doğru akan çayın büyük bir bölümünü fabrikalar zehirli atıklarını bırakarak kirletiyor. Simsiyah akarak Panayır bölgesinde temiz akan diğer kolla birleşen dere ilginç bir görüntü oluşturuyor. İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülenen “Y” yeklindeki çayın kollarından biri simsiyah görülürken temiz akan diğer kolda pis suyla birleşip kirleniyor. Mahalleli misafir kabul edemiyor Panayır Mahallesi sakinlerinden Mustafa Esen dereyi fabrikaların kirlettiğini belirterek kirlilik yüzünden bir tek balığın bile kalmadığını söyledi.



15 yıldır Panayır Mahallesinde oturduğunu ve 15 yıldır derenin kirli aktığını belirten Ufuk Çelik, ise yaz aylarında deredeki kirlilik yüzünden evlerinin lavabo ve musluk giderlerinden pis koku geldiğini bu nedenle misafir bile ağırlayamadıklarını söyledi.



Çelik misafir geleceği zaman parfüm sıkıyorum, camların hepsini açıyorum ama boş koku bir türlü gitmiyor. Daha önce derede balıkların yaşadığını belirten bazı vatandaşlarda bayram gibi fabrikaların çalışmadığı tatil günlerinde derenin temiz aktığını belirtti.

Konuyla ilgili bölgede açıklama yapan Doğader Başkanı Caner Gökbayrak, Temmuz va Ağustos aylarında yer altı sularının çekilmesine rağmen Nilüfer çayının akmaya devam ettiğini bunun nedeninin ise fabrikalardan bırakılan kirli su atıkları olduğunu söyledi.



Gökbayrak, "Vatandaşlarımızın şunu çok iyi bilmesi gerekiyor. Türkiye'de bulunan bütün fabrikalarda ÇET raporu almak zorundasınız. Bütün fabrikaların ÇET raporu var. Raporlara rağmen derelerimiz hala kirli akıyorsa o zaman bunun iki sebebi vardır. Bunlardan birincisi ya sizin ÇET raporlarınızda kullandığınız sınır değerlerinin çok üzerinde. Ya da bu ÇET raporlarının gerekliliklerini şirketler yerine getirmiyor ihlal ediyorlar, kirletmeyeceğim dedikleri şeyleri kirletiyorlar, havayı kirletiyorlar ve sonuç ortaya bu şekilde çıkıyor ve bunun denetimi yapılmıyor" dedi.

Bursa çevresinde var olan 250 tane kaçak sanayi tesisinin bulunduğunu, Bu kadar kaçak tesisin olmasına anlam veremediklerini belirten Gökbayrak,"Yabancı dostlarımızla konuştuğumuz zaman yurtdışında onlara da bunu anlatamıyoruz. Çünkü kaçak sanayi nasıl olabilir. Fabrikalar nasıl vergi veriyor? Eleman çalıştırıyor? Bunları kaçak nasıl yapıyorlar? Anlayamıyoruz. Ova üzerinde dere kenarlarında çok sayıda kaçak sanayi fabrikaları yapılmıştır ve bunlar korunuyor. Hatta bunları korumak için plan değişikliği yapılıyor. Sonuç ortada Nilüfer çayı şu anda zehir akıyor içinde 1 tane deniz canlısı yaşamıyor bu net olarak biliniyor. Her yıl deniyor ki biz bunu iki sene içerisinde temizleyeceğiz. Fakat sonuç hala ortada. Siz kirletilmesine izin verdiğiniz sürece hiçbir zaman temizleyemezsiniz. Denetimleri yapmadıkça hiçbir zaman bu dereler temiz akmayacak. Biz vatandaş olarak bu kirliliği çekmek zorunda kalırız. Biz bunu hak etmiyoruz gerekeni yapılmasını bekliyoruz" dedi.



