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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Bursa'da alzheimer hastalarına 'Komik Para' oyunuyla destek Video

Bursa'da alzheimer hastalarına 'Komik Para' oyunuyla destek Video

Bursa 'da alzheimer hastalarına "Komik Para" oyunuyla destek - Sahnelenen oyundan detaylar Bursa 'da alzheimer hastalarına "Komik Para" oyunuyla destekBURSA (AA) - Bursa 'da, alzheimer hastaları için "Komik Para" oyununu sanatseverlerin beğenisine sunuldu.Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunu Serkan Çetinkaya yönetti.Oyun, insanın para uğruna nelerden vazgeçebileceğini, türlü türlü yalanlar uydurabileceğini, akla gelmeyecek komik olaylar dizisini konu alıyor.Oyunda Elif Epiri, Serkan Çetinkaya, Nevin Tuzlacıoğlu, Bünyamin Avcı, Özgür İde Acarbabacan, Cem Çanakoğlu, Neş’e Yıldırım ve Conta Bertolucci gibi oyuncular sahne aldı.Alzheimer Hasta Konuk Evi yararına sahnelenen oyun, sanatseverler tarafından beğeni kazandı.

Alzheimer 

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