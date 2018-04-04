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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa barajlarından sevindiren haber

Bursa barajlarından sevindiren haber

22.03.2018'de geçilen haberden arşiv görüntüler

( BURSA ) -- İki barajın doluluk oranı yüzde yüze yaklaştı BURSA

Su Sıkıntısı Lyon Doluluk Oranı İçme Suyu 


- Bursa'da kış aylarında beklenen yağışlar olmasa da barajlardan gelen haber sevindirdi. Bahar yağmurları ve eriyen kar sularıyla barajların doluluk oranlarını yüzde yüze çıktı. Hiç yağış olmasa bile Bursa'nın kasım sonuna kadar suyu var. Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü'nden (BUSKİ) alınan bilgiye göre, Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 92.22, Nilüfer Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100.53 olurken, ortalama doluluk oranı yüzde 96.46 olarak tespit edildi. Toplam su hacminin 64 milyon 149 bin 53 metreküp olduğu, Bursa'nın içme suyu barajlarından şehre verilen su miktarının 335 bin 916 metreküp olduğu açıklandı. Hiç yağmur ya da kar yağmasa bile kasım sonuna kadar su sıkıntısı çekilmeyeceği belirtilirken, yetkililer suyun yine de tasarruflu kullanılması gerektiği hususunda halkı uyardı. (MŞ)
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