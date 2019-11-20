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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Burdur’da 4 bin lavanta toprakla buluştu

Burdur’da 4 bin lavanta toprakla buluştu

Belediye çalışanların çalışması

Çalışan Kadın Emekçi Kadınlar 

-Başkan Ercengiz’in Lavanta dikmesi
-Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz’in açıklaması
-Detaylar

( BURDUR ) BURDUR

- Burdur'da emekçi kadınların eliyle yaklaşık 4 bin lavanta fidanı dikildi.Burdur'da Armağan İlci Mahallesi'nde bir parkı “lavanta bahçesi”ne dönüştürmek için Burdur’la özleşen lavantalar toprakla buluşturuldu. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Park Bahçeler Müdürlüğü önce dikilecek alanda hazırlık yaptı. Bugün de emekçi çalışan kadınlarımızın eliyle yaklaşık 4 bin fidanı bu alana dikiyoruz. Bu alan bir iki yıl sonra lavanta bahçesi haline gelecek. Kendi marka değeri olan lavantayı da Burdur merkezindeki bir mahalle arasında görebileceğiz. Ne kadar yeşil o kadar güzel bir hayat bilinci. Gül ve bitkiler bahçesi yapmayı planlıyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımız temalı bahçe çalışmaları olarak devam edecek" ifadelerine yer verdi.
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