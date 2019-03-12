Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
'Burada, Orada ve Her Yerde' oyunu Bursa'da sahnelendi

'Burada, Orada ve Her Yerde' oyunu Bursa'da sahnelendi

"Burada, Orada ve Her Yerde" oyunu Bursa 'da sahnelendi

: - Sahnelenen eserden detaylar"Burada, Orada ve Her Yerde" oyunu Bursa 'da sahnelendiBURSA (AA) - Bursa Devlet Tiyatroları tarafından düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali" kapsamında, "Burada, Orada ve Her Yerde" oyunu sahnelendiAhmet Vefik Paşa Tiyatrosu'nda sahnelenen oyunu, Hristina Arsenova yönetti.Burgas Trio Tiyatrosunun sahnelediği oyun, 11 farklı skeçten oluşan kukla gösterisiyle dünyanın farklı ülkelerinden çeşitli kültürlerin renkli dünyasını sundu, seyirciyi kültürlerarası bir yolculuğa çıkardı.Oyuncu Aleksandra Eneva ve Ivaylo Enev'in performansı, Bursa lı sanatseverlerce uzun süre ayakta alkışlandı.

Forma Kışla Trol 

İlgili Foto Galeriler
Kadın Komandolar İstanbul Boğazına Halatla İndiKadın Komandolar İstanbul Boğazına Halatla İndi
Tarihi Kentte Kış GüzelliğiTarihi Kentte Kış Güzelliği
Anneye veda... Hande Erçel'in annesi toprağa verildiAnneye veda... Hande Erçel'in annesi toprağa verildi
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Sarıkamış Şehitleri 2 Bin 200 Rakımlı Sis Dağı’nda AnıldıSarıkamış Şehitleri 2 Bin 200 Rakımlı Sis Dağı’nda Anıldı
Türkiye'nin dört bir yanında yılbaşı çoşkusu!Türkiye'nin dört bir yanında yılbaşı çoşkusu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı