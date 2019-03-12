'Burada, Orada ve Her Yerde' oyunu Bursa'da sahnelendi
"Burada, Orada ve Her Yerde" oyunu Bursa 'da sahnelendi
: - Sahnelenen eserden detaylar"Burada, Orada ve Her Yerde" oyunu Bursa 'da sahnelendiBURSA (AA) - Bursa Devlet Tiyatroları tarafından düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali" kapsamında, "Burada, Orada ve Her Yerde" oyunu sahnelendiAhmet Vefik Paşa Tiyatrosu'nda sahnelenen oyunu, Hristina Arsenova yönetti.Burgas Trio Tiyatrosunun sahnelediği oyun, 11 farklı skeçten oluşan kukla gösterisiyle dünyanın farklı ülkelerinden çeşitli kültürlerin renkli dünyasını sundu, seyirciyi kültürlerarası bir yolculuğa çıkardı.Oyuncu Aleksandra Eneva ve Ivaylo Enev'in performansı, Bursa lı sanatseverlerce uzun süre ayakta alkışlandı.
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