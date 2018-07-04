Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bulgaristan'da halk oyunlarıyla protesto - SOFYA

Bulgaristan'da halk oyunlarıyla protesto - SOFYA

- "Avrupa Nineleri" folklor grubundan Rumyana Kehayova'nın açıklamaları - Zabırdo Köy Muhtarı Valentin Çernokov'un açıklamaları - Gösteriden görüntü - Köylerine giden yolun yapılmasını isteyen grup, Başbakanlık önünde dans ettiSOFYA (AA) - Bulgaristan'da halk oyunları grubu, Başbakanlık binası önünde dans ederek köylerine giden yolun yapılmasını istedi.Ülkenin güneyindeki Smolyan iline bağlı Zabırdo köyünün "Avrupa Nineleri" olarak bilinen halk oyunları grubu, Başbakanlık binası önünde köylerine giden yolun yapılmamasını protesto etti.Tulum çalan grup, şarkılar eşliğinde dans ederek yolun yapılması için bütçe ayrılmasını talep etti.Protestoya katılan Zabırdo Muhtarı Valentin Çerpokov, AA muhabirine, Zabırdo köyünün turistik olmasına rağmen çukurlarla dolu 17 kilometrelik yolunun yapılmadığını anlattı.Çerpokov, "Bulgaristan’ın ‘en Avrupalı köyü’ ve Rodop Dağlarının en önemli turizm merkezlerinden biri olan Zabırdo’ya giden 17 kilometrelik karayolundaki çukurlar yüzünden turistler yarı yoldan geri dönüyorlar.” dedi.
Hristiyan ve Müslümanların birlikte yaşadığı Zabırdo’nun turistleri cezbettiğini kaydeden Çerpokov, "Ancak bize ulaşan yol olmayınca hayatımızın neşesi kaçıyor." diye konuştu.
Protestoya katılan Rumyana Kehayova, “Başbakan Boyko Borisov bize gelsin, şarkılarımızı dinlesin ve yol yapımı için bütçe ayırsın." ifadelerini kullandı.Grup, taleplerinin karşılanmaması halinde başkent Sofya ’daki tüm büyükelçilerin ikametgahları önünde benzer gösteriler yapacaklarını kaydetti.

Protesto Büyükelçiler Bakanlık Halk Oyunları Yol Yapımı 

İlgili Foto Galeriler
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Büyükelçilere KonuştuCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Büyükelçilere Konuştu
İngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosuİngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosu
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Meclis'te dikkat çeken vekiller!Meclis'te dikkat çeken vekiller!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı