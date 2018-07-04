Bulgaristan'da halk oyunlarıyla protesto - SOFYA

- "Avrupa Nineleri" folklor grubundan Rumyana Kehayova'nın açıklamaları - Zabırdo Köy Muhtarı Valentin Çernokov'un açıklamaları - Gösteriden görüntü - Köylerine giden yolun yapılmasını isteyen grup, Başbakanlık önünde dans ettiSOFYA (AA) - Bulgaristan'da halk oyunları grubu, Başbakanlık binası önünde dans ederek köylerine giden yolun yapılmasını istedi.Ülkenin güneyindeki Smolyan iline bağlı Zabırdo köyünün "Avrupa Nineleri" olarak bilinen halk oyunları grubu, Başbakanlık binası önünde köylerine giden yolun yapılmamasını protesto etti.Tulum çalan grup, şarkılar eşliğinde dans ederek yolun yapılması için bütçe ayrılmasını talep etti.Protestoya katılan Zabırdo Muhtarı Valentin Çerpokov, AA muhabirine, Zabırdo köyünün turistik olmasına rağmen çukurlarla dolu 17 kilometrelik yolunun yapılmadığını anlattı.Çerpokov, "Bulgaristan’ın ‘en Avrupalı köyü’ ve Rodop Dağlarının en önemli turizm merkezlerinden biri olan Zabırdo’ya giden 17 kilometrelik karayolundaki çukurlar yüzünden turistler yarı yoldan geri dönüyorlar.” dedi. Hristiyan ve Müslümanların birlikte yaşadığı Zabırdo’nun turistleri cezbettiğini kaydeden Çerpokov, "Ancak bize ulaşan yol olmayınca hayatımızın neşesi kaçıyor." diye konuştu. Protestoya katılan Rumyana Kehayova, “Başbakan Boyko Borisov bize gelsin, şarkılarımızı dinlesin ve yol yapımı için bütçe ayırsın." ifadelerini kullandı.Grup, taleplerinin karşılanmaması halinde başkent Sofya ’daki tüm büyükelçilerin ikametgahları önünde benzer gösteriler yapacaklarını kaydetti.