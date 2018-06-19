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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Bülent Ersoy: 'Yeni klip çalışmam olacak' - MUĞLA

Bülent Ersoy: 'Yeni klip çalışmam olacak' - MUĞLA

Bülent Ersoy: "Yeni klip çalışmam olacak" - MUĞLA - Bülent Ersoy'un arkadaşlarıyla kahvaltı görüntüleri - Bülent Ersoy ile röportaj - Bülent Ersoy'un üç tekerlekli elektrikli scooter ile gezisinden detaylar - Vatandaşlardan görüntüler"Yeni klip çalışmam olacak" - Tatilini Bodrum'da geçiren sanatçı Bülent Ersoy:"Albüm çalışmam yeni bitti. Önümüzdeki günlerde, seçimlerin ardından yeni klip çalışmam olacak"MUĞLA (AA) - Sanatçı Bülent Ersoy, "Albüm çalışmam yeni bitti. Önümüzdeki günlerde, seçimlerin ardından yeni klip çalışmam olacak." dedi.
Muğla 'nın Bodrum ilçesinde tatil yapan Ersoy, üç tekerlekli elektrikli scooter ile geziye çıkarak çarşı içinde arkadaşına ait bir kafede yemek yedi. Burada hayranlarıyla sohbet eden sanatçı, yoğun ilgi gördü.Sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektiren Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, tekneyle Bodrum koylarını gezeceklerini söyledi.

Ramazan ayında evden hiç çıkmadığını ifade eden Ersoy, ilçede deniz kenarında bir ev almayı planladığını dile getirdi.Yeni projelerinin olduğuna değinen Ersoy, "Albüm çalışmam yeni bitti. Önümüzdeki günlerde seçimlerin ardından yeni klip çalışmam olacak." diye konuştu.

Hatıra Fotoğrafı 

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